На прикордонні Сумщини ввели жорсткі обмеження на переміщення
Категорія
Україна
Дата публікації

На прикордонні Сумщини ввели жорсткі обмеження на переміщення

Генштаб ЗСУ
На прикордонні Сумщини ввели жорсткі обмеження на переміщення

Генштаб ЗСУ запровадив нові обмеження для переміщення громадян. Таке рішення прийняли через активізацію бойових дій та збільшення активності ДРГ РФ.

Головні тези:

  • Нові обмеження на переміщення у прикордонній зоні Сумської області введені з метою збереження життя цивільного населення та військовослужбовців через активізацію бойових дій.
  • Допуск у зону обмеження здійснюватиметься лише за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.
  • Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив наступальну операцію ЗСУ в Курській області Росії, яка межує із Сумською областю.

Як діятимуть нові обмеження на прикордонні Сумщини

Як зазначається, обмеження на переміщення усіх громадян були введені у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.

Ці заходи спрямовані на збереження життя цивільного населення та військовослужбовців.

У Генштабі уточнили, що допуск на цю територію буде здійснюватися за паспортами громадян України з "відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні"..

Ц заходи є тимчасовими. Вони продовжуватимуться до стабілізації ситуації в регіоні, — повідомляє Генштаб.

Що відомо про ситуацію в Сумській області

12 серпня президент Володимир Зеленський вперше офіційно підтвердив наступальну операцію ЗСУ в Курській області Росії, що межує із Сумською областю.

Нагадаємо, що Сумська область постійно перебуває під обстрілами РФ. Так, 13 серпня російські окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури у місті Суми. Внаслідок атаки одна людина дістала поранення, частина міста залишилася без світла.

Окрім цього 6 серпня призупинив роботу пропускний пункт “Колотилівка-Покровка”.

Він був єдиним місцем прямого перетину кордону між Україною та РФ в бік України.

Закриття пункту пропуску пов'язане з посиланням обстрілів Сумщини. Наразі невідомо коли та чи пункт пропуску буде відкрито.

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