На прикордонні Сумщини ввели жорсткі обмеження на переміщення

Генштаб ЗСУ запровадив нові обмеження для переміщення громадян. Таке рішення прийняли через активізацію бойових дій та збільшення активності ДРГ РФ.
Головні тези:
- Нові обмеження на переміщення у прикордонній зоні Сумської області введені з метою збереження життя цивільного населення та військовослужбовців через активізацію бойових дій.
- Допуск у зону обмеження здійснюватиметься лише за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.
- Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив наступальну операцію ЗСУ в Курській області Росії, яка межує із Сумською областю.
Як діятимуть нові обмеження на прикордонні Сумщини
Як зазначається, обмеження на переміщення усіх громадян були введені у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.
Ці заходи спрямовані на збереження життя цивільного населення та військовослужбовців.
У Генштабі уточнили, що допуск на цю територію буде здійснюватися за паспортами громадян України з "відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні"..
Що відомо про ситуацію в Сумській області
12 серпня президент Володимир Зеленський вперше офіційно підтвердив наступальну операцію ЗСУ в Курській області Росії, що межує із Сумською областю.
Нагадаємо, що Сумська область постійно перебуває під обстрілами РФ. Так, 13 серпня російські окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури у місті Суми. Внаслідок атаки одна людина дістала поранення, частина міста залишилася без світла.
Окрім цього 6 серпня призупинив роботу пропускний пункт “Колотилівка-Покровка”.
Він був єдиним місцем прямого перетину кордону між Україною та РФ в бік України.
Закриття пункту пропуску пов'язане з посиланням обстрілів Сумщини. Наразі невідомо коли та чи пункт пропуску буде відкрито.
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