У Сумській області проводять обов’язкову евакуацію. В яких громадах

На Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів п'яти громад Сумського району, йдеться про 6 тис цивільних.

На Сумщині почали обов’язкову евакуацію

Про це повідомила Сумська ОВА.

Сьогодні під час засідання Ради оборони області розглядалася оперативна ситуація в регіоні. За результатами засідання було підписане розпорядження начальника Сумської ОВА щодо впровадження обов’язкової евакуації 23 населених пунктів 5 громад Сумського району — Краснопільської, Миколаївської сільської, Миропільської, Юнаківської та Хотінської, які потрапляють в зону вогневого ураження ворога. Поширити

Як зазначили в ОВА, йдеться про близько 6 тисяч людей, серед них 425 дітей.

У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати — у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян, — наголосив начальник ОВА Володимир Артюх.

Як повідомляється, розпорядження набуло чинності з моменту підписання.

За словами Артюха, поставлені задачі правоохоронним органам, ДСНС, громадам, військовим районним адміністраціям, працюють відповідні департаменти обласної адміністрації, підготовлені евакуаційні сили і засоби для того, щоб захистити і не наражати на небезпеку населення в цих населених пунктах. Поширити

Начальник ОВА додав, що ситуація у Сумській області залишається досить напружена, але контрольована Збройними силами України.

Ситуація на Сумщині досить напружена. Понад добу тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області — це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині.

За словами Артюха, під час засідання Ради оборони області обговорили оперативну ситуацію.

Військове командування зазначило, що обстановку під контролем Збройних сил. ЗСУ всім забезпечені для виконання відповідних задач, поставлених Верховним головнокомандувачем. Обласна військова адміністрація, районні військові адміністрації, громади надають всебічну допомогу для виконання цих бойових задач. Поширити

Росіяни бомбили Сумщину

Внаслідок російського авіанальоту є загибла та поранені. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

За даними прокуратури, близько 15:15 Росія завдала авіаудару по об’єкту цивільної інфраструктури в місті Суми. В результаті цього троє цивільних отримали поранення.

А вже о 15:30 ворог завдав три удари авіаційними бомбами по центральній частині міста Білопілля Сумського району. В результаті цього загинула жінка, ще 2 осіб отримали поранення. Також було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби.

Пізніше у Сумській військовій адміністрації повідомили, що один із поранених у Білопіллі наразі у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога, як місцевими так і обласними лікарнями.