У Сумській області проводять обов’язкову евакуацію. В яких громадах

На Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів п'яти громад Сумського району, йдеться про 6 тис цивільних.
Головні тези:
- У Сумській області розпочалася обов'язкова евакуація населення з 23 населених пунктів, які потрапили в зону вогневого ураження ворога.
- Військове командування заявило, що ситуація на Сумщині під контролем, здійснюється необхідна допомога для виконання бойових завдань.
- ОСББ, ДСНС, правоохоронні органи та громадські активісти надають всебічну підтримку в рамках евакуації.
На Сумщині почали обов’язкову евакуацію
Про це повідомила Сумська ОВА.
Як зазначили в ОВА, йдеться про близько 6 тисяч людей, серед них 425 дітей.
У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати — у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян, — наголосив начальник ОВА Володимир Артюх.
Як повідомляється, розпорядження набуло чинності з моменту підписання.
Начальник ОВА додав, що ситуація у Сумській області залишається досить напружена, але контрольована Збройними силами України.
Ситуація на Сумщині досить напружена. Понад добу тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області — це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині.
За словами Артюха, під час засідання Ради оборони області обговорили оперативну ситуацію.
Росіяни бомбили Сумщину
Внаслідок російського авіанальоту є загибла та поранені. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
За даними прокуратури, близько 15:15 Росія завдала авіаудару по об’єкту цивільної інфраструктури в місті Суми. В результаті цього троє цивільних отримали поранення.
А вже о 15:30 ворог завдав три удари авіаційними бомбами по центральній частині міста Білопілля Сумського району. В результаті цього загинула жінка, ще 2 осіб отримали поранення. Також було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби.
Пізніше у Сумській військовій адміністрації повідомили, що один із поранених у Білопіллі наразі у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога, як місцевими так і обласними лікарнями.
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