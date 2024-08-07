В Сумской области производится обязательная эвакуация. В каких громадах

В Сумской области проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов пяти громад Сумского района, речь идет о 6 тыс гражданских.

В Сумской области начали обязательную эвакуацию

Об этом сообщила Сумская ОВА.

В ходе заседания Совета обороны области рассматривалась оперативная ситуация в регионе. По результатам заседания было подписано распоряжение начальника Сумской ОВ относительно внедрения обязательной эвакуации 23 населенных пунктов 5 общин Сумского района — Краснопольской, Николаевской сельской, Миропольской, Юнаковской и Хотинской, которые попадают в зону огневого поражения врага. Поделиться

Как отметили в ОВА, речь идет о около 6 тысячах человек, среди них 425 детей.

В первую очередь, безусловно, задача поставлена на эвакуацию семей с детьми. Сейчас подготовлены места, где они будут проживать — в наиболее безопасных местах, которые можно сегодня определить и выделить для этой категории граждан, — отметил начальник ОВА Владимир Артюх.

Как сообщается, распоряжение вступило в силу с момента подписания.

По словам Артюха, поставлены задачи правоохранительным органам, ГСЧС, общинам, военным районным администрациям, работают соответствующие департаменты областной администрации, подготовлены эвакуационные силы и средства для того, чтобы защитить и не подвергать опасности населения в этих населенных пунктах. Поделиться

Начальник ОВА добавил, что ситуация в Сумской области остается достаточно напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины.

Ситуация в Сумской области достаточно напряженная. Более суток продолжалась воздушная тревога. Я благодарю наши Вооруженные силы, Силы противовоздушной обороны, которые уничтожают даже баллистические ракеты. И очень много взрывов, которые сегодня слышат жители Сум и области — это работа нашей противовоздушной обороны. Такого прикрытия еще не было в Сумской области.

По словам Артюха, в ходе заседания Совета обороны области обсудили оперативную ситуацию.

Военное командование отметило, что обстановка под контролем Вооруженных сил. ВСУ всем обеспечены для выполнения соответствующих задач, поставленных Верховным главнокомандующим. Областная военная администрация, районные военные администрации, общины оказывают всемерную помощь для выполнения этих боевых задач. Поделиться

Россияне бомбили Сумщину

В результате российского авианалета погибли и ранены. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

По данным прокуратуры, около 15:15 Россия нанесла авиаудар по объекту гражданской инфраструктуры в городе Сумы. В результате этого трое гражданских получили ранения.

А уже в 15:30 враг нанес три удара авиационными бомбами по центральной части города Белополье Сумского района. В результате погибла женщина, еще 2 человека получили ранения. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.

Позже в Сумской военной администрации сообщили, что один из раненых в Белополье находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, как местными, так и областными больницами.