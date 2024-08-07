В Сумской области производится обязательная эвакуация. В каких громадах

В Сумской области проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов пяти громад Сумского района, речь идет о 6 тыс гражданских.
Главные тезисы
- В Сумской области начата обязательная эвакуация 6 тыс граждан из населенных пунктов в зоне огневого поражения врага.
- Ситуация под контролем военного командования, оказывается помощь для выполнения боевых задач.
- ОСМД, ГСЧС, правоохранительные органы и общественные активисты предоставляют всестороннюю поддержку в рамках эвакуации.
В Сумской области начали обязательную эвакуацию
Об этом сообщила Сумская ОВА.
Как отметили в ОВА, речь идет о около 6 тысячах человек, среди них 425 детей.
В первую очередь, безусловно, задача поставлена на эвакуацию семей с детьми. Сейчас подготовлены места, где они будут проживать — в наиболее безопасных местах, которые можно сегодня определить и выделить для этой категории граждан, — отметил начальник ОВА Владимир Артюх.
Как сообщается, распоряжение вступило в силу с момента подписания.
Начальник ОВА добавил, что ситуация в Сумской области остается достаточно напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины.
Ситуация в Сумской области достаточно напряженная. Более суток продолжалась воздушная тревога. Я благодарю наши Вооруженные силы, Силы противовоздушной обороны, которые уничтожают даже баллистические ракеты. И очень много взрывов, которые сегодня слышат жители Сум и области — это работа нашей противовоздушной обороны. Такого прикрытия еще не было в Сумской области.
По словам Артюха, в ходе заседания Совета обороны области обсудили оперативную ситуацию.
Россияне бомбили Сумщину
В результате российского авианалета погибли и ранены. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
По данным прокуратуры, около 15:15 Россия нанесла авиаудар по объекту гражданской инфраструктуры в городе Сумы. В результате этого трое гражданских получили ранения.
А уже в 15:30 враг нанес три удара авиационными бомбами по центральной части города Белополье Сумского района. В результате погибла женщина, еще 2 человека получили ранения. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.
Позже в Сумской военной администрации сообщили, что один из раненых в Белополье находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, как местными, так и областными больницами.
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