На пограничные Сумщины ввели жесткие ограничения на перемещение

Генштаб ВСУ ввел новые ограничения для перемещения граждан. Такое решение было принято из-за активизации боевых действий и увеличения активности ДРГ РФ.
Главные тезисы
- В связи с активизацией боевых действий и увеличением активности ДРГ РФ в приграничной зоне Сумщины были введены жесткие ограничения на перемещение граждан.
- Ограничения распространяются на приграничные районы Сумской области и направлены на обеспечение безопасности жизни гражданского населения и военнослужащих.
- Допуск на территорию приграничной зоны осуществляется по паспортам граждан Украины с отметкой о регистрации проживания в данной зоне.
- Введенные ограничения являются временными и продлятся до стабилизации ситуации в регионе, в соответствии с заявлением Генштаба ВСУ.
Как будут действовать новые ограничения на пограничные Сумщины
Как отмечается, ограничения на перемещение всех граждан были введены в приграничной 20-километровой зоне Сумской области.
Эти меры направлены на сохранение жизни гражданского населения и военнослужащих.
В Генштабе уточнили, что допуск на эту территорию будет производиться по паспортам граждан Украины с "соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне".
Что известно о ситуации в Сумской области
12 августа президент Владимир Зеленский впервые официально подтвердил наступающую операцию ВСУ в Курской области России, граничащую с Сумской областью.
Напомним, что Сумская область постоянно находится под обстрелами РФ. Так, 13 августа российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в городе Сумы. В результате атаки один человек получил ранения, часть города осталась без света.
Кроме этого, 6 августа приостановил работу пропускной пункт "Колотыловка-Покровка".
Он был единственным местом прямого пересечения границы между Украиной и РФ в сторону Украины.
Закрытие пункта пропуска связано со ссылкой на обстрелы Сумщины. Пока неизвестно, когда та пропуск пункта будет открыт.
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