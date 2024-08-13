На пограничные Сумщины ввели жесткие ограничения на перемещение
Категория
Украина
Дата публикации

На пограничные Сумщины ввели жесткие ограничения на перемещение

Генштаб ВСУ
На пограничные Сумщины ввели жесткие ограничения на перемещение
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Генштаб ВСУ ввел новые ограничения для перемещения граждан. Такое решение было принято из-за активизации боевых действий и увеличения активности ДРГ РФ.

Главные тезисы

  • В связи с активизацией боевых действий и увеличением активности ДРГ РФ в приграничной зоне Сумщины были введены жесткие ограничения на перемещение граждан.
  • Ограничения распространяются на приграничные районы Сумской области и направлены на обеспечение безопасности жизни гражданского населения и военнослужащих.
  • Допуск на территорию приграничной зоны осуществляется по паспортам граждан Украины с отметкой о регистрации проживания в данной зоне.
  • Введенные ограничения являются временными и продлятся до стабилизации ситуации в регионе, в соответствии с заявлением Генштаба ВСУ.

Как будут действовать новые ограничения на пограничные Сумщины

Как отмечается, ограничения на перемещение всех граждан были введены в приграничной 20-километровой зоне Сумской области.

Эти меры направлены на сохранение жизни гражданского населения и военнослужащих.

В Генштабе уточнили, что допуск на эту территорию будет производиться по паспортам граждан Украины с "соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне".

Эти меры являются временными. Они будут продолжаться до стабилизации ситуации в регионе, сообщает Генштаб.

Что известно о ситуации в Сумской области

12 августа президент Владимир Зеленский впервые официально подтвердил наступающую операцию ВСУ в Курской области России, граничащую с Сумской областью.

Напомним, что Сумская область постоянно находится под обстрелами РФ. Так, 13 августа российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в городе Сумы. В результате атаки один человек получил ранения, часть города осталась без света.

Кроме этого, 6 августа приостановил работу пропускной пункт "Колотыловка-Покровка".

Он был единственным местом прямого пересечения границы между Украиной и РФ в сторону Украины.

Закрытие пункта пропуска связано со ссылкой на обстрелы Сумщины. Пока неизвестно, когда та пропуск пункта будет открыт.

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