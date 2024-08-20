Военные РФ атаковали энергетические объекты Сумской области во время обстрела Украины

20 августа российская армия нанесла ракетный удар по энергетическим объектам в Сумской области. В результате атаки почти 19 тысяч человек без света.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла ракетный удар по энергетическим объектам в Сумской области, вызвав проблемы с электроснабжением для тысяч жителей.
- Украинские силы противодействия успешно сбили 25 дронов и три ракеты в ходе атаки РФ, защищая объекты критической инфраструктуры и жилищный сектор.
- Атака осуществлялась с территории российских областей и временно оккупированных украинских земель, а также с районов российских городов.
- Подвергнутым ракетным ударам объектам принадлежали Глуховская община, оставив без света 72 населенных пункта на территории области.
Что известно об атаке РФ на Сумщину
Как отмечается, в ночь на 20 августа враг нанес ракетный удар по объектам энергетики Глуховской общины.
В результате атаки без электроснабжения остались 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Силы ПВО сбили 25 дронов и три ракеты во время атаки РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей.
В частности, уничтожили:
1 крылатую ракету "Искандер-К",
2 управляемые авиационные ракеты Х-59,
25 ударных БпЛА "Shahed-131/136"
Российские воздушные цели сбивались в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.
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