Военные РФ атаковали энергетические объекты Сумской области во время обстрела Украины

20 августа российская армия нанесла ракетный удар по энергетическим объектам в Сумской области. В результате атаки почти 19 тысяч человек без света.

Что известно об атаке РФ на Сумщину

Как отмечается, в ночь на 20 августа враг нанес ракетный удар по объектам энергетики Глуховской общины.

В результате атаки без электроснабжения остались 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Уже возобновлено электроснабжение части объектов критической инфраструктуры общества и жилищного сектора, добавили в пресс-службе ОВА. Поделиться

Силы ПВО сбили 25 дронов и три ракеты во время атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей.

В частности, уничтожили:

1 крылатую ракету "Искандер-К",

2 управляемые авиационные ракеты Х-59,

25 ударных БпЛА "Shahed-131/136"

Российские воздушные цели сбивались в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.