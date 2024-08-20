Военные РФ атаковали энергетические объекты Сумской области во время обстрела Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ атаковали энергетические объекты Сумской области во время обстрела Украины

Сумская ОВА
Военные РФ атаковали энергетические объекты Сумской области во время обстрела Украины
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20 августа российская армия нанесла ракетный удар по энергетическим объектам в Сумской области. В результате атаки почти 19 тысяч человек без света.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла ракетный удар по энергетическим объектам в Сумской области, вызвав проблемы с электроснабжением для тысяч жителей.
  • Украинские силы противодействия успешно сбили 25 дронов и три ракеты в ходе атаки РФ, защищая объекты критической инфраструктуры и жилищный сектор.
  • Атака осуществлялась с территории российских областей и временно оккупированных украинских земель, а также с районов российских городов.
  • Подвергнутым ракетным ударам объектам принадлежали Глуховская община, оставив без света 72 населенных пункта на территории области.

Что известно об атаке РФ на Сумщину

Как отмечается, в ночь на 20 августа враг нанес ракетный удар по объектам энергетики Глуховской общины.

В результате атаки без электроснабжения остались 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Уже возобновлено электроснабжение части объектов критической инфраструктуры общества и жилищного сектора, добавили в пресс-службе ОВА.

Силы ПВО сбили 25 дронов и три ракеты во время атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей.

В частности, уничтожили:

  • 1 крылатую ракету "Искандер-К",

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59,

  • 25 ударных БпЛА "Shahed-131/136"

Российские воздушные цели сбивались в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

Оккупанты запускали свои ракеты из Воронежской, Брянской и Курской областей РФ, а также с территории временно оккупированной Запорожской области. Дроны выпустили из районов российских городов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск.

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