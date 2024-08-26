Россия атакует ракетами Украину. Взрывы раздались в нескольких городах

26 августа армия РФ запустила ракеты на территории Украины. РФ подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.
Главные тезисы
- 26 августа Россия провела ракетную атаку на Украину, используя дальние стратегические бомбардировщики-ракетоносцы.
- Местные военные силы объявили воздушную тревогу и активировали системы противовоздушной обороны
- В результате атаки пострадали промышленные объекты и были травмированы несколько человек
Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 26 августа
26 августа россияне масштабно атакуют Украину ударными дронами и крылатыми ракетами. По всей стране объявлена воздушная тревога. Работают силы ПВО.
Как отметили Воздушные силы ВСУ, в воздухе 6 российских самолетов Ту-22М3.
Впоследствии ПС сообщили о 2 ракетах, летевших курсом на Черниговщину и о ракетах на Полтавщине, летевших в юго-западном направлении.
Также ПС написали о крылатой ракете, которая двигалась из Херсона в северо-западном направлении и ракете в направлении Запорожья.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в Харькове раздаются взрывы и призвал жителей находиться в укрытиях.
Позже глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что "оккупанты продолжают наносить удары по Харькову".
В настоящее время другие подробности ситуации в городе не раскрываются.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что из-за ситуации безопасности на некоторое время будет перекрыто движение плотиной ДнепроГЭС.
В Киеве также раздались взрывы. В настоящее время в столице работает противовоздушная оборона.
Отметим, что воздушная тревога в столице длится более 2,5 часов.
В Полтавской области армия РФ атаковала промышленный объект
Враг попал по промышленному объекту на Полтавщине. Травмированы пять человек", — рассказал руководитель Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.
Вместе с тем глава ОВА не уточнил, о поражении какого объекта идет речь, и в каком районе.
Чиновник призвал жителей области на фоне масштабной воздушной тревоги находиться в безопасных местах.
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