Россия атакует ракетами Украину. Взрывы раздались в нескольких городах
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атакует ракетами Украину. Взрывы раздались в нескольких городах

Воздушные Силы ВСУ
Россия атакует ракетами Украину. Взрывы раздались в нескольких городах
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26 августа армия РФ запустила ракеты на территории Украины. РФ подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.

Главные тезисы

  • 26 августа Россия провела ракетную атаку на Украину, используя дальние стратегические бомбардировщики-ракетоносцы.
  • Местные военные силы объявили воздушную тревогу и активировали системы противовоздушной обороны
  • В результате атаки пострадали промышленные объекты и были травмированы несколько человек

Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 26 августа

26 августа россияне масштабно атакуют Украину ударными дронами и крылатыми ракетами. По всей стране объявлена воздушная тревога. Работают силы ПВО.

Как отметили Воздушные силы ВСУ, в воздухе 6 российских самолетов Ту-22М3.

Впоследствии ПС сообщили о 2 ракетах, летевших курсом на Черниговщину и о ракетах на Полтавщине, летевших в юго-западном направлении.

Также ПС написали о крылатой ракете, которая двигалась из Херсона в северо-западном направлении и ракете в направлении Запорожья.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в Харькове раздаются взрывы и призвал жителей находиться в укрытиях.

Позже глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что "оккупанты продолжают наносить удары по Харькову".

В настоящее время другие подробности ситуации в городе не раскрываются.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что из-за ситуации безопасности на некоторое время будет перекрыто движение плотиной ДнепроГЭС.

В Киеве также раздались взрывы. В настоящее время в столице работает противовоздушная оборона.

Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Отметим, что воздушная тревога в столице длится более 2,5 часов.

В Полтавской области армия РФ атаковала промышленный объект

Враг попал по промышленному объекту на Полтавщине. Травмированы пять человек", — рассказал руководитель Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.

Вместе с тем глава ОВА не уточнил, о поражении какого объекта идет речь, и в каком районе.

Чиновник призвал жителей области на фоне масштабной воздушной тревоги находиться в безопасных местах.

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