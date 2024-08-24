По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, преступная армия РФ с вечера 23 августа и в течение ночи 24 августа наносила удары по населенным пунктам региона. Из-за этого есть погибшие и пострадавшие среди местных жителей.
Главные тезисы
- Преступная армия РФ атаковала Харьковщину, нанося удары по населенным пунктам и приводя к гибели и пострадавшим среди местных жителей.
- Обстрелы российских оккупантов привели к разрушениям жилых домов, хозяйственных построек и имущества на Харьковщине.
- Спасатели деблокировали тела погибших жителей в результате атак армии РФ, и продолжают работу в зоне боевых действий.
- Украинские военные удерживают оборону в различных районах Харьковской области, отражая атаки российских войск.
- Ситуация в зоне боевых действий на Харьковщине остается напряженной, с боевыми столкновениями и разрушениями, вызванными атаками армии РФ.
Что известно о последствиях очередной атаки армии РФ на Харьковщину
Синегубов отметил, что в результате атаки российских окупантов по Купянску вспыхнула крыша жилого дома.
В селе Новая Казачья из-за обстрелов загорелся частный гараж, хозяйственное здание и два мотоцикла.
В селе Одноробовка загорелось хозяйственное здание.
В селе Кучеривка российские оккупанты повредили дом, а в селе Оришанка из-за российских обстрелов горела лесная подстилка на площади 8 га и трава на площади 4 га.
По Одноробовке захватчики били из артиллерии, нанесли пять ударов: поврежден двухэтажный многоквартирный дом и электросети.
В поселке Купянск-Узловой в результате обстрела горела трава, также поврежден дом. Погибли двое мужчин в возрасте 51 и 58 лет. Еще три женщины в возрасте 45, 63, 85 лет пострадали.
В Новоосиновом из-за российских обстрелов горел дачный дом.
Также председатель ОВА рассказал, что 22 и 23 августа в селе Казачья Лопань спасатели деблокировали тела двух погибших женщин в возрасте 61 и 43 лет. Обстрел произошел 21 августа.
Что известно о ситуации в зоне боевых действий в Харьковской области
На харьковском направлении в сутки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск было семь боевых столкновений.
На купянском направлении было 20 боев. Украинские защитники отражали атаки войск РФ в районах Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки.
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