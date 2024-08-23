Российские войска обстреляли Харьковщину — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российские войска обстреляли Харьковщину — есть погибшие и раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковщина
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Армия РФ нанесла удар по центру поселка Купянск-Узловой Харьковской области днем 23 августа. Два человека погибли, по меньшей мере двое получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские войска обстреляли центр поселка Купянск-Узловой на Харьковщине, приведя к гибели двух человек и ранению не менее двух.
  • Начальник Харьковской областной военной администрации подтвердил обстрел российскими террористами.
  • Профильные службы проводят осмотр места обстрела для установления всех обстоятельств.

Россия ударила по Купянску-Узловому: есть жертвы

Российские террористы снова обстреляли Купянск-Узловой.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Оккупанты ударили по центральной части Купянска-Узлового. К сожалению, два гражданских человека погибли. По меньшей мере двое пострадавших.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

Осмотр места профильными службами продолжается, добавил он.

Российские оккупанты обстреляли Купянск-Узловой

В результате российского обстрела Купянска-Узлового на Харьковщине 22 августа получил ранения мужчина.

По данным следствия, 22 августа около 11:20 войска РФ совершили обстрел поселка Купянск-Узловой. Ранился 65-летний мужчина. Повреждены жилые дома, административные здания, — сообщила полиция Харьковской области.

По предварительным данным правоохранителей, войска РФ ударили по населенному пункту с РСЗО «Ураган».

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