Российские войска обстреляли Харьковщину — есть погибшие и раненые

Армия РФ нанесла удар по центру поселка Купянск-Узловой Харьковской области днем 23 августа. Два человека погибли, по меньшей мере двое получили ранения.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли центр поселка Купянск-Узловой на Харьковщине, приведя к гибели двух человек и ранению не менее двух.
- Начальник Харьковской областной военной администрации подтвердил обстрел российскими террористами.
- Профильные службы проводят осмотр места обстрела для установления всех обстоятельств.
Россия ударила по Купянску-Узловому: есть жертвы
Российские террористы снова обстреляли Купянск-Узловой.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Осмотр места профильными службами продолжается, добавил он.
Российские оккупанты обстреляли Купянск-Узловой
В результате российского обстрела Купянска-Узлового на Харьковщине 22 августа получил ранения мужчина.
По предварительным данным правоохранителей, войска РФ ударили по населенному пункту с РСЗО «Ураган».
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