Армия РФ убила двух человек во время ночной атаки на Харьковщину
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Украина
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Армия РФ убила двух человек во время ночной атаки на Харьковщину

ДСНС Украины
Армия РФ сбросила авиабомбу на Богуславку
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Преступная армия РФ в ночь на 23 августа сбросила управляемую авиабомбу на село Богуславка Боровской общины Изюмского района Харьковской области в результате чего погибли двое местных жителей.

Главные тезисы

  • Армия РФ совершила ночную атаку на село Богуславка в Харьковской области, в результате чего погибли два местных жителя, а один человек был ранен.
  • Атака привела к разрушению жилых домов и пожару в здании на площади 80 м кв.
  • Оккупанты использовали управляемую авиабомбу ФАБ-500 из УМПК, оставив смертельные последствия.
  • Прокуратура Харьковской области проводит расследование случившегося и пытается установить ответственных за трагедию.
  • Спасатели извлекли из-под завалов тела 61-летнего мужа и его 59-летней жены, а также помощь получила 78-летняя женщина, раненная в результате атаки.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по селу Богуславка в Харьковской области

Отмечается, что спасатели достали из-под завалов разрушенных авиабомбой российских оккупантов жилых домов в Богуславке тела 61-летнего мужа и его 59-летней жены.

Известно, что ранение в результате вражеской атаки также получила 78-летняя женщина.

По информации представителей прокуратуры Харьковской области, 23 августа около 3:15 войска РФ нанесли авиаудар по с. Богуславка Изюмского района. Погибли 61-летний мужчина и его 59-летняя жена. 78-летняя женщина получила ранения.

Что известно о разрушении в результате атаки окупантов РФ по Богуславке

В ГСЧС отмечают, что в результате атаки российских окупантов в Богуславке были разрушены жилые дома и вспыхнул пожар в здании на площади 80 м кв.

Также в прокуратуре отмечают, что, предварительно, оккупанты использовали ФАБ-500 из УМПК.

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