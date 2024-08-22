В Херсоне частично исчез свет из-за утренней атаки армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Херсоне частично исчез свет из-за утренней атаки армии РФ

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
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По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина и главы МВА Романа Мрочко, Херсон частично остался без света в результате утренней атаки преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Утренняя атака армии РФ привела к частичному отключению света в Херсоне и снижению давления воды.
  • Анализируются объем повреждений инфраструктуры и проводятся аварийно-восстановительные работы для нормализации ситуации.
  • В других регионах, включая Николаевскую область, также зафиксированы атаки армии РФ с пожарами и эвакуацией людей.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Херсону

Прокудин отметил, что российские оккупанты снова атаковали объект критической энергетической инфраструктуры.

Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры, – подчеркивает руководитель Херсонской ОВА.

Мрочко добавил, что из-за обесточения других объектов критической инфраструктуры в городе снизилось давление подачи воды, маршруты троллебусов №8, 9, 11 и 12 были сокращены до площади Независимости.

Специалисты изучают объем повреждений. К аварийно-восстановительным работам приступят при первой же возможности. Просим с пониманием отнестись к этой ситуации и сохранять спокойствие, - подчеркнул Мрочко.

Что известно о последствиях атак армии РФ в других регионах

По информации руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима, поздно вечером 21 августа преступная армия РФ нанесла удар по территории Баштанского района.

Из-за вражеской атаки вспыхнули пожары, однако обошлось без пострадавших.

Ночью, 21 августа, в 23:05 враг ударил баллистической ракетой, предварительно "Искандер-М", по Березнеговатской общине, - отметил Ким.

По словам главы ОВА, в результате удара возник пожар фермерского хозяйства, двух жилых домов и кустарников, который уже был ликвидирован пожарными.

Подразделениями ГСЧС эвакуированы четыре человека, - добавил Ким.

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