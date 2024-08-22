По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина и главы МВА Романа Мрочко, Херсон частично остался без света в результате утренней атаки преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Утренняя атака армии РФ привела к частичному отключению света в Херсоне и снижению давления воды.
- Анализируются объем повреждений инфраструктуры и проводятся аварийно-восстановительные работы для нормализации ситуации.
- В других регионах, включая Николаевскую область, также зафиксированы атаки армии РФ с пожарами и эвакуацией людей.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по Херсону
Прокудин отметил, что российские оккупанты снова атаковали объект критической энергетической инфраструктуры.
Мрочко добавил, что из-за обесточения других объектов критической инфраструктуры в городе снизилось давление подачи воды, маршруты троллебусов №8, 9, 11 и 12 были сокращены до площади Независимости.
Что известно о последствиях атак армии РФ в других регионах
По информации руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима, поздно вечером 21 августа преступная армия РФ нанесла удар по территории Баштанского района.
Из-за вражеской атаки вспыхнули пожары, однако обошлось без пострадавших.
По словам главы ОВА, в результате удара возник пожар фермерского хозяйства, двух жилых домов и кустарников, который уже был ликвидирован пожарными.
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