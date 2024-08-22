По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина и главы МВА Романа Мрочко, Херсон частично остался без света в результате утренней атаки преступной армии РФ.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Херсону

Прокудин отметил, что российские оккупанты снова атаковали объект критической энергетической инфраструктуры.

Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры, – подчеркивает руководитель Херсонской ОВА. Поделиться

Мрочко добавил, что из-за обесточения других объектов критической инфраструктуры в городе снизилось давление подачи воды, маршруты троллебусов №8, 9, 11 и 12 были сокращены до площади Независимости.

Специалисты изучают объем повреждений. К аварийно-восстановительным работам приступят при первой же возможности. Просим с пониманием отнестись к этой ситуации и сохранять спокойствие, - подчеркнул Мрочко. Поделиться

Что известно о последствиях атак армии РФ в других регионах

По информации руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима, поздно вечером 21 августа преступная армия РФ нанесла удар по территории Баштанского района.

Из-за вражеской атаки вспыхнули пожары, однако обошлось без пострадавших.

Ночью, 21 августа, в 23:05 враг ударил баллистической ракетой, предварительно "Искандер-М", по Березнеговатской общине, - отметил Ким. Поделиться

По словам главы ОВА, в результате удара возник пожар фермерского хозяйства, двух жилых домов и кустарников, который уже был ликвидирован пожарными.