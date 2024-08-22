За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та очільника МВА Романа Мрочка, Херсон частково залишився без світла внаслідок ранкової атаки злочинної армії РФ.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Херсону

Прокудін зазначив, що російські окупанти знову атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури, - підкреслює керівник Херсонської ОВА. Поширити

Мрочко додав, що через знеструмлення інших об’єктів критичної інфраструктури у місті знизився тиск подачі води, маршрути тролебусів №8, 9, 11 та 12 були скорочені до площі Незалежності.

Спеціалісти вивчають обсяг пошкоджень. До аварійно-відновлювальних робіт приступлять за першої ж можливості. Просимо з розумінням поставитись до цієї ситуації і зберігати спокій, - наголосив Мрочко. Поширити

Що відомо про наслідки атак армії РФ в інших регіонах

За інформацією керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, пізно ввечері 21 серпня злочинна армія РФ завдала удару по території Баштанського району.

Через ворожу атаку спалахнули пожежі, однак обійшлось без постраждалих.

Уночі, 21 серпня, о 23:05 ворог вдарив балістичною ракетою, попередньо "Іскандер-М", по Березнегуватській громаді, - зазначив Кім. Поширити

За словами очільника ОВА, внаслідок удару виникла пожежа фермерського господарства, двох житлових будинків та чагарників, яка вже була ліквідована пожежниками.