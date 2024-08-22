За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та очільника МВА Романа Мрочка, Херсон частково залишився без світла внаслідок ранкової атаки злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Російська армія знову атакувала критичну енергетичну інфраструктуру Херсона, що призвело до часткового відключення світла в місті.
- Унаслідок знеструмлення інших об'єктів критичної інфраструктури у Херсоні знизився тиск подачі води, а деякі маршрути тролейбусів були скорочені.
- Спеціалісти вивчають обсяг пошкоджень, після чого розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи для відновлення нормального функціонування міста.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Херсону
Прокудін зазначив, що російські окупанти знову атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.
Мрочко додав, що через знеструмлення інших об’єктів критичної інфраструктури у місті знизився тиск подачі води, маршрути тролебусів №8, 9, 11 та 12 були скорочені до площі Незалежності.
Що відомо про наслідки атак армії РФ в інших регіонах
За інформацією керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, пізно ввечері 21 серпня злочинна армія РФ завдала удару по території Баштанського району.
Через ворожу атаку спалахнули пожежі, однак обійшлось без постраждалих.
За словами очільника ОВА, внаслідок удару виникла пожежа фермерського господарства, двох житлових будинків та чагарників, яка вже була ліквідована пожежниками.
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