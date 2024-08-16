Армія РФ знищила першу в Україні "зелену школу" під Херсоном — відео

У передмісті Херсона, Антонівці, російські військові знищили єдину в області "зелену" школу, збудовану за підтримки іноземних партнерів за європейськими принципами енергозбереження. Навчальний заклад цього типу був першим в Україні.

Російська армія знищила “зелену школу” в Антонівці під Херсоном

16 серпня ця школа зазнала непоправних руйнувань.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Сьогодні російські окупанти добили першу в Україні і єдину на Херсонщині "зелену школу", яка була створена на базі школи № 21 в Антонівці. Рашисти атакували унікальну школу двічі за пів дня, завдавши непоправної шкоди. Роман Мрочко Начальник Херсонської МВА

Мрочко зауважив, що навчальний заклад, зведений за допомоги уряду Фінляндії, прийняв своїх перших дві сотні учнів 2016 року. Це була непересічна подія для всієї України — “зелену школу” збудували за європейськими принципами енергозбереження.

В ній була встановлена система очищення повітря — рекуперації. Всередині приміщення — ніяких труб та батарей. Тепло забезпечували сонячні батареї, розташовані на даху.

Мрочко оприлюднив відео, якою була “зелена школа” в Антонівці і який вигляд має зараз після низки терористичних атак російських окупантів.

Пізніше Мрочко додав, що під час гасіння пожежі, викликаної ворожи “прильотом”, армія РФ повторно вдарила по “зеленій школі” та рятувальникам, які гасили загоряння.

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Армія РФ вбила волонтерів у Херсоні

14 серпня російські окупанти атакували волонтерів Владислава Завтура та Андрія Студинського з дрона, коли вони розливали безкоштовну воду місцевим мешканцям.

Одразу на двох друзів збідніла Херсонська громада. Вночі у лікарні помер ще один із поранених учора у Дніпровському районі чоловіків — Владислав Завтур. Йому був 61 рік, — повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Як зазначається, 14 серпня волонтери розливали безкоштовну воду херсонцям. У цей момент росіяни атакували людей з дрона.

Водій Андрій Студинський загинув на місці. Владислав Завтур помер у лікарні через кілька годин.

Відомо, що ці чоловіки протягом тривалого часу возили з Миколаєва до Херсона безплатні хліб і питну воду. Також розпочали програму із забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського старостинського округу.