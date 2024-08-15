Армія РФ вбила двох волонтерів під час обстрілу Херсону

14 серпня російські окупанти атакували волонтерів Владислава Завтура та Андрія Студинського з дрона, коли вони розливали безкоштовну воду місцевим мешканцям.

Армія РФ вбила волонтерів у Херсоні

Одразу на двох друзів збідніла Херсонська громада. Вночі у лікарні помер ще один із поранених учора у Дніпровському районі чоловіків — Владислав Завтур. Йому був 61 рік, — повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко. Поширити

Як зазначається, 14 серпня волонтери розливали безкоштовну воду херсонцям. У цей момент росіяни атакували людей з дрона.

Водій Андрій Студинський загинув на місці. Владислав Завтур помер у лікарні через кілька годин.

Відомо, що ці чоловіки протягом тривалого часу возили з Миколаєва до Херсона безплатні хліб і питну воду. Також розпочали програму із забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського старостинського округу.

Ворог робить усе, щоб гуманітарна ситуація в нашій громаді тільки погіршувалась і нам відмовились допомагати через постійну небезпеку. Але р*шисти вчергове прорахувались. Ми дякуємо усім, хто ризикуючи власним життя, продовжує підтримувати незламних херсонців, — додав Роман Мрочко. Поширити

Що відомо про обстріл Росією Херсону

За даними слідства, 14 серпня близько 12:50 російські військові скинули вибухівку з БпЛА поблизу пункту видачі питної води у Херсоні.

Внаслідок ворожого удару загинув місцевий. Також до лікарні доставили 62-річного чоловіка. У нього — вибухова травма, ушкодження головного мозку, уламкові пораненням голови та церебральна кома.

Ще один цивільний 75 років дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.