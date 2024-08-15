Армія РФ вбила двох волонтерів під час обстрілу Херсону
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вбила двох волонтерів під час обстрілу Херсону

Роман Мрочко
Армія РФ вбила двох волонтерів під час обстрілу Херсону

14 серпня російські окупанти атакували волонтерів Владислава Завтура та Андрія Студинського з дрона, коли вони розливали безкоштовну воду місцевим мешканцям.

Головні тези:

  • Російські окупанти вбили двох волонтерів у Херсоні відкритим обстрілом.
  • Слідство розпочало досудове розслідування у зв'язку з порушенням законів та умисним вбивством
  • Ворожий удар російських військових призвів до жертв серед мирного населення та серйозних поранень інших осіб.
  • Подібні атаки на гуманітарних волонтерів є грубими порушеннями міжнародних норм та призведуть до вжиття відповідних заходів на міжнародному рівні.

Армія РФ вбила волонтерів у Херсоні

Одразу на двох друзів збідніла Херсонська громада. Вночі у лікарні помер ще один із поранених учора у Дніпровському районі чоловіків — Владислав Завтур. Йому був 61 рік, — повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Як зазначається, 14 серпня волонтери розливали безкоштовну воду херсонцям. У цей момент росіяни атакували людей з дрона.

Водій Андрій Студинський загинув на місці. Владислав Завтур помер у лікарні через кілька годин.

Відомо, що ці чоловіки протягом тривалого часу возили з Миколаєва до Херсона безплатні хліб і питну воду. Також розпочали програму із забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського старостинського округу.

Ворог робить усе, щоб гуманітарна ситуація в нашій громаді тільки погіршувалась і нам відмовились допомагати через постійну небезпеку. Але р*шисти вчергове прорахувались. Ми дякуємо усім, хто ризикуючи власним життя, продовжує підтримувати незламних херсонців, — додав Роман Мрочко.

Що відомо про обстріл Росією Херсону

За даними слідства, 14 серпня близько 12:50 російські військові скинули вибухівку з БпЛА поблизу пункту видачі питної води у Херсоні. 

Внаслідок ворожого удару загинув місцевий. Також до лікарні доставили 62-річного чоловіка. У нього — вибухова травма, ушкодження головного мозку, уламкові пораненням голови та церебральна кома. 

Ще один цивільний 75 років дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Правоохоронці  розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством.

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