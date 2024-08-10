Російський дрон атакував цивільне авто у передмісті Херсона — постраждала родина
Категорія
Україна
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Російський дрон атакував цивільне авто у передмісті Херсона — постраждала родина

Роман Мрочко
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Під Херсоном у селищі Кіндійка ввечері 10 серпня під удар російського безпілотника потрапила родина, серед постраждалих — 15-річний підліток.

Головні тези:

  • Російський дрон атакував цивільне авто у селищі Кіндійка під Херсоном, поранено родину.
  • У Херсоні російські військові масовано атакують дронами мирних жителів.
  • Після атаки постраждалі були доставлені до лікарні з вибуховими травмами та черепно-мозковими пошкодженнями.

Росіяни безпілотником атакували авто у Кіндійці

Під удар російського безпілотника у Кіндійці потрапила родина... Близько п’ятої години вечора окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували троє людей. 41-річний чоловік, 40-річна жінка та їх 15-річний син дістали вибухові та черепно-мозкові травми.

Про це повідомляє керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Зазначено, що всіх потерпілих бригада «швидкої» доправила до лікарні, нині вони під наглядом медиків.

10 серпня армія РФ масовано атакує Херсон дронами

Росіяни скидають боєприпаси з безпілотників на мирних жителів у Херсоні та в селах передмістя, від ранку вже шестеро поранених.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні окрім задимлення повітря у Херсоні, спостерігаємо активність ворожих безпілотників. Від самого ранку російські військові масовано атакують дронами мирних жителів у прибережних районах. На цю годину маємо вже 6 постраждалих.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Начальник Херсонської ОВА

Зі слів Прокудіна, під ворожий удар потрапляють люди, які перебувають на зупинках громадського транспорту, поблизу магазинів.

Закликаю жителів передмістя, селищ Садове, Антонівка, Кіндійка, а також мешканців Дніпровського району сьогодні по можливості залишатись вдома. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, щоб не наражати себе на небезпеку.

Також під удар ворожого безпілотника 10 серпня пізніше потрапила 55-річна жінка.

Під удар ворожого безпілотника в центрі міста потрапила 55-річна херсонка. Вона самостійно звернулась до лікарні по допомогу.

Зазначається, що потерпіла отримала множинні поранення гомілки. Їй надали допомогу та призначили амбулаторне лікування.

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