Російський дрон атакував цивільне авто у передмісті Херсона — постраждала родина

Під Херсоном у селищі Кіндійка ввечері 10 серпня під удар російського безпілотника потрапила родина, серед постраждалих — 15-річний підліток.
Головні тези:
- Російський дрон атакував цивільне авто у селищі Кіндійка під Херсоном, поранено родину.
- У Херсоні російські військові масовано атакують дронами мирних жителів.
- Після атаки постраждалі були доставлені до лікарні з вибуховими травмами та черепно-мозковими пошкодженнями.
Росіяни безпілотником атакували авто у Кіндійці
Про це повідомляє керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Зазначено, що всіх потерпілих бригада «швидкої» доправила до лікарні, нині вони під наглядом медиків.
10 серпня армія РФ масовано атакує Херсон дронами
Росіяни скидають боєприпаси з безпілотників на мирних жителів у Херсоні та в селах передмістя, від ранку вже шестеро поранених.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зі слів Прокудіна, під ворожий удар потрапляють люди, які перебувають на зупинках громадського транспорту, поблизу магазинів.
Закликаю жителів передмістя, селищ Садове, Антонівка, Кіндійка, а також мешканців Дніпровського району сьогодні по можливості залишатись вдома. Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, щоб не наражати себе на небезпеку.
Також під удар ворожого безпілотника 10 серпня пізніше потрапила 55-річна жінка.
Зазначається, що потерпіла отримала множинні поранення гомілки. Їй надали допомогу та призначили амбулаторне лікування.
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