Що відомо про масштабні дронові атаки армії РФ на Херсон

За інформацією представників Херсонської ОВА, внаслідок дронових атак злочинної армії РФ на Херсон у місті постраждали вже шестеро людей.

Зокрема, у центрі міста під атакою БплА російських окупантів опинилась 55-річна жінка.

Зазначається, що вона самостійно звернулась по допомогу до лікарів. Потерпіла отримала множинні поранення гомілки. Їй надали допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Під ворожий удар потрапляють люди, які знаходяться на зупинках громадського транспорту, поблизу магазинів, - зазначає керівник Херсонської ОВА.

Прокудін закликав жителів Херсона, селищ Садове, Антонівка, Кіндійка, а також мешканців Дніпровського району не покидати домівки.

Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, щоб не наражати себе на небезпеку, - закликає керівник ОВА.

Що кажуть в ДСНС стосовно наслідків атак армії РФ на Херсон

За інформацією рятувальників, дрон російських воєнних злочинців скинув вибухів в одному з районів Херсону.