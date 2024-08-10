Армія РФ проводить масовані дронові атаки на Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ проводить масовані дронові атаки на Херсон

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Наслідки атаки дронів РФ на Херсон

За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, 10 серпня злочинна армія РФ масовано атакує Херсон дронами.

Головні тези:

  • Армія РФ використовує дрони для масованих атак на Херсон, що призвело до поранень людей та матеріальних збитків.
  • У результаті атаки постраждали шестеро мешканців міста, одна жінка отримала множинні поранення.
  • Керівництво Херсонської ОВА закликає мешканців утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби для особистої безпеки.
  • ДСНС фіксує наслідки атак армії РФ, зазначаючи травмування людей та пошкодження майна внаслідок дронових атак.

Що відомо про масштабні дронові атаки армії РФ на Херсон

За інформацією представників Херсонської ОВА, внаслідок дронових атак злочинної армії РФ на Херсон у місті постраждали вже шестеро людей.

Зокрема, у центрі міста під атакою БплА російських окупантів опинилась 55-річна жінка.

Зазначається, що вона самостійно звернулась по допомогу до лікарів. Потерпіла отримала множинні поранення гомілки. Їй надали допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Під ворожий удар потрапляють люди, які знаходяться на зупинках громадського транспорту, поблизу магазинів, - зазначає керівник Херсонської ОВА.

Прокудін закликав жителів Херсона, селищ Садове, Антонівка, Кіндійка, а також мешканців Дніпровського району не покидати домівки.

Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, щоб не наражати себе на небезпеку, - закликає керівник ОВА.

Що кажуть в ДСНС стосовно наслідків атак армії РФ на Херсон

За інформацією рятувальників, дрон російських воєнних злочинців скинув вибухів в одному з районів Херсону.

На місці влучання було травмовано двох людей та пошкоджено легковий автомобіль, - додають представники ДСНС.

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