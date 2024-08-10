Что известно о масштабных дроновых атаках армии РФ на Херсон.

По информации представителей Херсонской ОВА, в результате дроновых атак преступной армии РФ на Херсон в городе пострадали уже шесть человек.

В частности, в центре города под атакой БплА российских окупантов оказалась 55-летняя женщина.

Отмечается, что она самостоятельно обратилась за помощью к врачам. Потерпевшая получила множественные ранения голени. Ей оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

Во вражеский удар попадают люди, находящиеся на остановках общественного транспорта, вблизи магазинов, отмечает руководитель Херсонской ОВА.

Прокудин призвал жителей Херсона, поселков Садовое, Антоновка, Киндейка, а также жителей Днепровского района не покидать дома.

Не выходите на улицу без настоятельной надобности, чтобы не подвергать себя опасности, - призывает руководитель ОВА.

Что говорят в ГСЧС по поводу последствий атак армии РФ на Херсон

По информации спасателей, дрон российских военных преступников сверг взрывов в одном из районов Херсона.