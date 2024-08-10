Армия РФ проводит массированные дроновые атаки на Херсон
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ проводит массированные дроновые атаки на Херсон

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Последствия атаки дронов РФ на Херсон
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По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, 10 августа преступная армия РФ массированно атакует Херсон дронами.

Главные тезисы

  • Армия РФ проводит массированные дроновые атаки на город Херсон, что привело к ранениям людей и материальному ущербу.
  • В результате атаки пострадали шесть жителей, включая женщину с множественными ранениями. Руководство Херсонской ОВА призывает жителей оставаться в безопасности.
  • Представители ГСЧС фиксируют последствия дроновых атак армии РФ, отмечая травмирование людей и повреждения имущества.
  • Руководитель Херсонской ОВА призывает жителей не покидать дома без необходимости, чтобы избежать опасности.
  • Дроны российских военных преступников нанесли взрывы в районах Херсона, что привело к травмам людей и повреждению автомобилей.

Что известно о масштабных дроновых атаках армии РФ на Херсон.

По информации представителей Херсонской ОВА, в результате дроновых атак преступной армии РФ на Херсон в городе пострадали уже шесть человек.

В частности, в центре города под атакой БплА российских окупантов оказалась 55-летняя женщина.

Отмечается, что она самостоятельно обратилась за помощью к врачам. Потерпевшая получила множественные ранения голени. Ей оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

Во вражеский удар попадают люди, находящиеся на остановках общественного транспорта, вблизи магазинов, отмечает руководитель Херсонской ОВА.

Прокудин призвал жителей Херсона, поселков Садовое, Антоновка, Киндейка, а также жителей Днепровского района не покидать дома.

Не выходите на улицу без настоятельной надобности, чтобы не подвергать себя опасности, - призывает руководитель ОВА.

Что говорят в ГСЧС по поводу последствий атак армии РФ на Херсон

По информации спасателей, дрон российских военных преступников сверг взрывов в одном из районов Херсона.

На месте попадания были травмированы два человека и поврежден легковой автомобиль, - добавляют представители ГСЧС.

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