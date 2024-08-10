По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, 10 августа преступная армия РФ массированно атакует Херсон дронами.
Главные тезисы
- Армия РФ проводит массированные дроновые атаки на город Херсон, что привело к ранениям людей и материальному ущербу.
- В результате атаки пострадали шесть жителей, включая женщину с множественными ранениями. Руководство Херсонской ОВА призывает жителей оставаться в безопасности.
- Представители ГСЧС фиксируют последствия дроновых атак армии РФ, отмечая травмирование людей и повреждения имущества.
- Руководитель Херсонской ОВА призывает жителей не покидать дома без необходимости, чтобы избежать опасности.
- Дроны российских военных преступников нанесли взрывы в районах Херсона, что привело к травмам людей и повреждению автомобилей.
Что известно о масштабных дроновых атаках армии РФ на Херсон.
По информации представителей Херсонской ОВА, в результате дроновых атак преступной армии РФ на Херсон в городе пострадали уже шесть человек.
В частности, в центре города под атакой БплА российских окупантов оказалась 55-летняя женщина.
Отмечается, что она самостоятельно обратилась за помощью к врачам. Потерпевшая получила множественные ранения голени. Ей оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.
Во вражеский удар попадают люди, находящиеся на остановках общественного транспорта, вблизи магазинов, отмечает руководитель Херсонской ОВА.
Прокудин призвал жителей Херсона, поселков Садовое, Антоновка, Киндейка, а также жителей Днепровского района не покидать дома.
Не выходите на улицу без настоятельной надобности, чтобы не подвергать себя опасности, - призывает руководитель ОВА.
Что говорят в ГСЧС по поводу последствий атак армии РФ на Херсон
По информации спасателей, дрон российских военных преступников сверг взрывов в одном из районов Херсона.
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