Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в пригороде Херсона — пострадала семья

Под Херсоном в поселке Киндийка вечером 10 августа под удар российского беспилотника попала семья, среди пострадавших 15-летний подросток.

Россияне беспилотником атаковали авто в Киндийке

Под удар российского беспилотника в Киндийке попала семья... Около пяти часов вечера оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в котором находились три человека. 41-летний мужчина, 40-летняя женщина и их 15-летний сын получили взрывные и черепно-мозговые травмы. Поделиться

Об этом сообщает руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.

Отмечено, что всех пострадавших бригада «скорой» доставила в больницу, сейчас они под наблюдением медиков.

10 августа армия РФ массированно атакует Херсон дронами

Россияне сбрасывают боеприпасы с беспилотников на мирных жителей в Херсоне и в селах пригорода, с утра уже шесть раненых.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Сегодня, кроме задымления воздуха в Херсоне, наблюдаем активность вражеских беспилотников. С самого утра русские военные массированно атакуют дронами мирных жителей в прибрежных районах. К настоящему времени уже 6 пострадавших. Александр Прокудин Начальник Херсонской ОВА

По словам Прокудина, во вражеский удар попадают люди, находящиеся на остановках общественного транспорта, вблизи магазинов.

Призываю жителей пригорода, поселков Садовое, Антоновка, Киндийка, а также жителей Днепровского района сегодня по возможности оставаться дома. Не выходите на улицу без насущной надобности, чтобы не подвергать себя опасности.

Также под удар вражеского беспилотника 10 августа позже попала 55-летняя женщина.

Под удар вражеского беспилотника в центре города попала 55-летняя херсонка. Она самостоятельно обратилась в больницу за помощью. Поделиться

Отмечается, что потерпевшая получила множественные ранения голени. Ей оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.