Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в пригороде Херсона — пострадала семья

Под Херсоном в поселке Киндийка вечером 10 августа под удар российского беспилотника попала семья, среди пострадавших 15-летний подросток.
Главные тезисы
- Семья пострадала от атаки российского дрона в пригороде Херсона, под ударом оказался 15-летний подросток.
- В Херсоне происходят массированные атаки дронами, в результате пострадали несколько человек с взрывными и черепно-мозговыми травмами.
- Российские военные атакуют с использованием беспилотников мирных жителей в прибрежных районах и поселках Херсона.
- Военные беспилотники атакуют людей на улицах, около остановок общественного транспорта и магазинов.
- Жителей Херсона и пригородов призвали оставаться дома и избегать лишних выходов на улицу из-за опасности атак дронов РФ.
Россияне беспилотником атаковали авто в Киндийке
Об этом сообщает руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.
Отмечено, что всех пострадавших бригада «скорой» доставила в больницу, сейчас они под наблюдением медиков.
10 августа армия РФ массированно атакует Херсон дронами
Россияне сбрасывают боеприпасы с беспилотников на мирных жителей в Херсоне и в селах пригорода, с утра уже шесть раненых.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По словам Прокудина, во вражеский удар попадают люди, находящиеся на остановках общественного транспорта, вблизи магазинов.
Призываю жителей пригорода, поселков Садовое, Антоновка, Киндийка, а также жителей Днепровского района сегодня по возможности оставаться дома. Не выходите на улицу без насущной надобности, чтобы не подвергать себя опасности.
Также под удар вражеского беспилотника 10 августа позже попала 55-летняя женщина.
Отмечается, что потерпевшая получила множественные ранения голени. Ей оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.
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