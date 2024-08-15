Армия РФ убила двух волонтеров во время обстрела Херсона

14 августа российские оккупанты атаковали волонтеров Владислава Завтура и Андрея Студинского из дрона, когда они разливали бесплатную воду местным жителям.
Главные тезисы
- 14 августа двух волонтеров атаковали российские оккупанты во время разлива бесплатной воды в Херсоне.
- Один из волонтеров скончался на месте, другой умер в больнице от полученных ран.
- Атака привела к гибели местных жителей и гражданских пострадавших.
- Правоохранители начали расследование по факту умышленного убийства и нарушения законов и обычаев войны.
Армия РФ убила волонтеров в Херсоне
Как отмечается, 14 августа волонтеры разливали бесплатную воду херсонцам. В этот момент россияне атаковали людей из дрона.
Водитель Андрей Студинский погиб на месте. Владислав Завтур скончался в больнице спустя несколько часов.
Известно, что эти мужчины в течение длительного времени возили из Николаева в Херсон бесплатные хлеб и питьевую воду. Также была начата программа по обеспечению сжиженным газом жителей Антоновского старостинского округа.
Что известно об обстреле Россией Херсона
По данным следствия, 14 августа около 12:50 российские военные сбросили взрывчатку с БпЛА вблизи пункта выдачи питьевой воды в Херсоне.
В результате вражеского удара погиб местный. Также в больницу доставили 62-летнего мужчину. У него взрывная травма, повреждение головного мозга, обломочные ранения головы и церебральная кома.
Еще один гражданский 75 лет получил взрывную травму и обломочное ранение голени.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
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