Армия РФ убила двух волонтеров во время обстрела Херсона
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ убила двух волонтеров во время обстрела Херсона

Роман Мрочко
Армия РФ убила двух волонтеров во время обстрела Херсона
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14 августа российские оккупанты атаковали волонтеров Владислава Завтура и Андрея Студинского из дрона, когда они разливали бесплатную воду местным жителям.

Главные тезисы

  • 14 августа двух волонтеров атаковали российские оккупанты во время разлива бесплатной воды в Херсоне.
  • Один из волонтеров скончался на месте, другой умер в больнице от полученных ран.
  • Атака привела к гибели местных жителей и гражданских пострадавших.
  • Правоохранители начали расследование по факту умышленного убийства и нарушения законов и обычаев войны.

Армия РФ убила волонтеров в Херсоне

Сразу на двух друзей обеднела Херсонская община. Ночью в больнице скончался еще один из раненых вчера в Днепровском районе мужчин — Владислав Завтур. Ему был 61 год, — сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

Как отмечается, 14 августа волонтеры разливали бесплатную воду херсонцам. В этот момент россияне атаковали людей из дрона.

Водитель Андрей Студинский погиб на месте. Владислав Завтур скончался в больнице спустя несколько часов.

Известно, что эти мужчины в течение длительного времени возили из Николаева в Херсон бесплатные хлеб и питьевую воду. Также была начата программа по обеспечению сжиженным газом жителей Антоновского старостинского округа.

Враг делает все, чтобы гуманитарная ситуация в нашем обществе только ухудшалась и нам отказались помогать из-за постоянной опасности. Но решить в очередной раз просчитались. Мы благодарим всех, кто рискуя собственной жизнью, продолжает поддерживать несгибаемых херсонцев, — добавил Роман Мрочко.

Что известно об обстреле Россией Херсона

По данным следствия, 14 августа около 12:50 российские военные сбросили взрывчатку с БпЛА вблизи пункта выдачи питьевой воды в Херсоне.

В результате вражеского удара погиб местный. Также в больницу доставили 62-летнего мужчину. У него взрывная травма, повреждение головного мозга, обломочные ранения головы и церебральная кома.

Еще один гражданский 75 лет получил взрывную травму и обломочное ранение голени.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

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