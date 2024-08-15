Армия РФ убила двух волонтеров во время обстрела Херсона

14 августа российские оккупанты атаковали волонтеров Владислава Завтура и Андрея Студинского из дрона, когда они разливали бесплатную воду местным жителям.

Армия РФ убила волонтеров в Херсоне

Сразу на двух друзей обеднела Херсонская община. Ночью в больнице скончался еще один из раненых вчера в Днепровском районе мужчин — Владислав Завтур. Ему был 61 год, — сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко. Поделиться

Как отмечается, 14 августа волонтеры разливали бесплатную воду херсонцам. В этот момент россияне атаковали людей из дрона.

Водитель Андрей Студинский погиб на месте. Владислав Завтур скончался в больнице спустя несколько часов.

Известно, что эти мужчины в течение длительного времени возили из Николаева в Херсон бесплатные хлеб и питьевую воду. Также была начата программа по обеспечению сжиженным газом жителей Антоновского старостинского округа.

Враг делает все, чтобы гуманитарная ситуация в нашем обществе только ухудшалась и нам отказались помогать из-за постоянной опасности. Но решить в очередной раз просчитались. Мы благодарим всех, кто рискуя собственной жизнью, продолжает поддерживать несгибаемых херсонцев, — добавил Роман Мрочко. Поделиться

Что известно об обстреле Россией Херсона

По данным следствия, 14 августа около 12:50 российские военные сбросили взрывчатку с БпЛА вблизи пункта выдачи питьевой воды в Херсоне.

В результате вражеского удара погиб местный. Также в больницу доставили 62-летнего мужчину. У него взрывная травма, повреждение головного мозга, обломочные ранения головы и церебральная кома.

Еще один гражданский 75 лет получил взрывную травму и обломочное ранение голени.