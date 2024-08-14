Російська армія атакувала дронами Херсон. Загинула людина

Окупанти РФ 14 серпня обстріляли дроном пункт видачі питної води у Херсоні. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще двоє поранені.

Що відомо про обстріл Росією Херсону

За даними слідства, 14 серпня близько 12:50 російські військові скинули вибухівку з БпЛА поблизу пункту видачі питної води у Херсоні.

Внаслідок ворожого удару загинув місцевий. Також до лікарні доставили 62-річного чоловіка. У нього — вибухова травма, ушкодження головного мозку, уламкові пораненням голови та церебральна кома.

Ще один цивільний 75 років дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством.

Що відомо про атаку РФ на Україну 14 серпня

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, з повітряного простору Бєлгородської області РФ було запущено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 23 "Шахеди" із районів Чауда (Крим), Єйськ та Курськ (РФ).

Мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил було збито 17 ворожих дронів.

Стало відомо, що у Чернівській області вночі ворожі "Шахеди" атакували Ніжинський район. Було влучання в інфраструктурний обʼєкт. Обійшлося без жертв.

У Житомирській області вночі знищили три дрони-камікадзе. Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів.

Також уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає.