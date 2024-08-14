Российская армия атаковала дронами Херсон. Погиб человек

Оккупанты РФ 14 августа обстреляли дроном пункт выдачи питьевой воды в Херсоне. В результате атаки погиб мужчина, еще двое ранены.

Что известно об обстреле Россией Херсона

По данным следствия, 14 августа около 12:50 российские военные сбросили взрывчатку с БпЛА вблизи пункта выдачи питьевой воды в Херсоне.

В результате вражеского удара погиб местный. Также в больницу доставили 62-летнего мужчину. У него взрывная травма, повреждение головного мозга, обломочные ранения головы и церебральная кома.

Еще один гражданский 75 лет получил взрывную травму и обломочное ранение голени.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Что известно об атаке РФ на Украину 14 августа

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, из воздушного пространства Белгородской области РФ были запущены две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 23 "Шахеда" из районов Чауда (Крым), Ейск и Курск (РФ).

Мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил было сбито 17 вражеских дронов.

Стало известно, что в Черновицкой области ночью вражеские "Шахеды" атаковали Нежинский район. Было попадание в инфраструктурный объект. Обошлось без жертв.

В Житомирской области ночью уничтожили три дрона-камикадзе. Под удар попал один из инфраструктурных объектов.

Также обломками повреждены частные здания. Жертв и пострадавших нет.