Армія РФ атакувала дронами Херсонщину — є загиблий та поранені

15 серпня російські військові скинули вибухівку з дронів на два автомобіля у Херсонській області. В результаті нападу один чоловік загинув, двоє отримали поранення.
Головні тези:
- Російські війська скинули вибухівку з дронів на два автомобіля у Херсонській області, що призвело до загибелі одного чоловіка та поранення двох інших.
- У селищі Козацькому трапилася атака дронів, в результаті якої загинув 60-річний чоловік.
- Крім того, в селі Гаврилівка Бериславського району росіяни скинули вибухівку на автомобіль з двома цивільними, результатом чого стали поранення двох людей.
- На Херсонщині також зареєстровано випадок загибелі жінки внаслідок обстрілу російськими військами села Токарівка Херсонської області.
- Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо цих подій з метою встановлення винних та притягнення до відповідальності.
Атака дронів на Херсонщину: що відомо
У селищі Козацькому росіяни скинули вибухівку з дрона — загинув 60-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Також на Херсонщині, у селі Гаврилівка Бериславського району, росіяни скинули вибухівку на автомобіль, в якому перебувало двоє цивільних.
Очільник ОВА поінформував, що один із потерпілих зазнав мінно-вибухової та черепно-мозкової травм, а також поранення обличчя та руки. В іншого — травма плеча, руки та ноги. Обох чоловіків доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Росіяни вбили жінку на Херсонщині
Російські війська близько 16:30 обстріляли село Токарівка Херсонської області, внаслідок чого на власному подвір’ї загинула жінка.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
15 серпня 2024 року близько 16:30 російські військові, попередньо з артилерії, обстріляли Токарівку. На подвірʼї приватного будинку травми, несумісні із життям, отримала жінка.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Олешківська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
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