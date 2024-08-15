Армія РФ атакувала дронами Херсонщину — є загиблий та поранені

15 серпня російські військові скинули вибухівку з дронів на два автомобіля у Херсонській області. В результаті нападу один чоловік загинув, двоє отримали поранення.

Атака дронів на Херсонщину: що відомо

У селищі Козацькому росіяни скинули вибухівку з дрона — загинув 60-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні близько 16:00 окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 60-річного чоловіка. Він дістав смертельні поранення. Олександр Прокудін Начальник Херсонської ОВА

Також на Херсонщині, у селі Гаврилівка Бериславського району, росіяни скинули вибухівку на автомобіль, в якому перебувало двоє цивільних.

У селі Гаврилівка Бериславського району двоє людей постраждали через атаку російського безпілотника. Близько 16:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували чоловіки 60 та 61 років. Поширити

Очільник ОВА поінформував, що один із потерпілих зазнав мінно-вибухової та черепно-мозкової травм, а також поранення обличчя та руки. В іншого — травма плеча, руки та ноги. Обох чоловіків доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Росіяни вбили жінку на Херсонщині

Російські війська близько 16:30 обстріляли село Токарівка Херсонської області, внаслідок чого на власному подвір’ї загинула жінка.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

15 серпня 2024 року близько 16:30 російські військові, попередньо з артилерії, обстріляли Токарівку. На подвірʼї приватного будинку травми, несумісні із життям, отримала жінка.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Олешківська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).