Армия РФ атаковала дронами Херсонщину — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала дронами Херсонщину — есть погибший и раненые

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
дрон
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15 августа российские военные сбросили взрывчатку с дронов на два автомобиля в Херсонской области. В результате нападения один человек погиб, двое получили ранения.

Главные тезисы

  • Армия РФ сбросила взрывчатку с дронов на автомобили в Херсонской области, результатом стали погибший и раненые.
  • Прокуратура начала расследование случаев нападения дронов на Херсонщину с целью привлечения виновных к ответственности.
  • В результате атаки дронов в поселке Казацком погиб 60-летний мужчина, а в селе Гавриловка Бериславского района двое гражданских получили ранения.
  • Женщина также погибла в результате обстрела российскими войсками села Токаревка Херсонской области.
  • Прокуратурой начато досудебное расследование нарушений законов войны, связанных с убийством в Херсонской области.

Атака дронов на Херсонщину: что известно

В поселке Казацком россияне сбросили взрывчатку с дрона — погиб 60-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Сегодня около 16:00 оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину. Он получил смертельные ранения.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Начальник Херсонской ОВА

Также в Херсонской области, в селе Гавриловка Бериславского района, россияне сбросили взрывчатку на автомобиль, в котором находились двое гражданских.

В селе Гавриловка Бериславского района два человека пострадали из-за атаки российского беспилотника. Около 16:30 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в котором находились мужчины 60 и 61 лет.

Глава ОВА проинформировал, что один из пострадавших получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ранения лица и руки. У другого — травма плеча, руки и ноги. Оба мужчины были доставлены в больницу для оказания медпомощи.

Россияне убили женщину в Херсонской области

Российские войска около 16:30 обстреляли село Токаревка Херсонской области, в результате чего на собственном подворье погибла женщина.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

15 августа 2024 около 16:30 российские военные, предварительно из артиллерии, обстреляли Токаревку. Во дворе частного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Олешковская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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