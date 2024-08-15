Армия РФ атаковала дронами Херсонщину — есть погибший и раненые

15 августа российские военные сбросили взрывчатку с дронов на два автомобиля в Херсонской области. В результате нападения один человек погиб, двое получили ранения.
Главные тезисы
- Армия РФ сбросила взрывчатку с дронов на автомобили в Херсонской области, результатом стали погибший и раненые.
- Прокуратура начала расследование случаев нападения дронов на Херсонщину с целью привлечения виновных к ответственности.
- В результате атаки дронов в поселке Казацком погиб 60-летний мужчина, а в селе Гавриловка Бериславского района двое гражданских получили ранения.
- Женщина также погибла в результате обстрела российскими войсками села Токаревка Херсонской области.
- Прокуратурой начато досудебное расследование нарушений законов войны, связанных с убийством в Херсонской области.
Атака дронов на Херсонщину: что известно
В поселке Казацком россияне сбросили взрывчатку с дрона — погиб 60-летний мужчина.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Также в Херсонской области, в селе Гавриловка Бериславского района, россияне сбросили взрывчатку на автомобиль, в котором находились двое гражданских.
Глава ОВА проинформировал, что один из пострадавших получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ранения лица и руки. У другого — травма плеча, руки и ноги. Оба мужчины были доставлены в больницу для оказания медпомощи.
Россияне убили женщину в Херсонской области
Российские войска около 16:30 обстреляли село Токаревка Херсонской области, в результате чего на собственном подворье погибла женщина.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
15 августа 2024 около 16:30 российские военные, предварительно из артиллерии, обстреляли Токаревку. Во дворе частного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
Олешковская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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