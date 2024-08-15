Армия РФ атаковала дронами Херсонщину — есть погибший и раненые

15 августа российские военные сбросили взрывчатку с дронов на два автомобиля в Херсонской области. В результате нападения один человек погиб, двое получили ранения.

Атака дронов на Херсонщину: что известно

В поселке Казацком россияне сбросили взрывчатку с дрона — погиб 60-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Сегодня около 16:00 оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину. Он получил смертельные ранения. Александр Прокудин Начальник Херсонской ОВА

Также в Херсонской области, в селе Гавриловка Бериславского района, россияне сбросили взрывчатку на автомобиль, в котором находились двое гражданских.

В селе Гавриловка Бериславского района два человека пострадали из-за атаки российского беспилотника. Около 16:30 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в котором находились мужчины 60 и 61 лет. Поделиться

Глава ОВА проинформировал, что один из пострадавших получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ранения лица и руки. У другого — травма плеча, руки и ноги. Оба мужчины были доставлены в больницу для оказания медпомощи.

Россияне убили женщину в Херсонской области

Российские войска около 16:30 обстреляли село Токаревка Херсонской области, в результате чего на собственном подворье погибла женщина.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

15 августа 2024 около 16:30 российские военные, предварительно из артиллерии, обстреляли Токаревку. Во дворе частного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Олешковская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).