Армия РФ уничтожила первую в Украине "зеленую школу" под Херсоном — видео

В пригороде Херсона, Антоновке, российские военные уничтожили единственную в области "зеленую" школу, построенную при поддержке иностранных партнеров по европейским принципам энергосбережения. Учебное заведение этого типа было первым в Украине.

Российская армия уничтожила "зеленую школу" в Антоновке под Херсоном

16 августа эта школа испытала непоправимые разрушения.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Сегодня российские оккупанты добили первую в Украине и единственную в Херсонской "зеленую школу", которая была создана на базе школы № 21 в Антоновке. Рашисты атаковали уникальную школу дважды за пол дня, нанеся непоправимый ущерб. Роман Мрочко Начальник Херсонской МВА

Мрочко отметил, что учебное заведение, построенное при помощи правительства Финляндии, приняло своих первых две сотни учеников 2016 года. Это было незаурядное событие для всей Украины — "зеленую школу" построили по европейским принципам энергосбережения.

В ней была установлена система очистки воздуха — рекуперации. Внутри помещения никаких труб и батарей. Тепло снабжали солнечные батареи, расположенные на крыше.

Мрочко обнародовал видео, какой была "зеленая школа" в Антоновке и как выглядит сейчас после ряда террористических атак российских оккупантов.

Позже Мрочко добавил, что во время тушения пожара, вызванного врагом "прилетом", армия РФ повторно ударила по "зеленой школе" и спасателям, которые тушили возгорание.

Повреждена пожарная машина. Люди не пострадали. Поделиться

Армия РФ убила волонтеров в Херсоне

14 августа российские оккупанты атаковали волонтеров Владислава Завтура и Андрея Студинского из дрона, когда они разливали бесплатную воду местным жителям.

Сразу на двух друзей обеднела Херсонская община. Ночью в больнице скончался еще один из раненых вчера в Днепровском районе мужчин — Владислав Завтур. Ему был 61 год, — сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

Как отмечается, 14 августа волонтеры разливали бесплатную воду херсонцам. В этот момент россияне атаковали людей из дрона.

Водитель Андрей Студинский погиб на месте. Владислав Завтур скончался в больнице спустя несколько часов.

Известно, что эти мужчины долгое время возили из Николаева в Херсон бесплатные хлеб и питьевую воду. Также была начата программа по обеспечению сжиженным газом жителей Антоновского старостинского округа.