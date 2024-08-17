Українські військові взяли в полон окупанта РФ біля Кринок на лівобережжі Херсонщини

Силам оборони України вдалося взяти в полон російського військового в районі Кринок. Такий результат є рідкісним для даної ділянки фронту.
Головні тези:
- Силам оборони України вдалося здійснити рідкісне для цієї ділянки фронту взяття в полон російського військовослужбовця.
- Російські окупанти провели штурм позицій українських захисників на островах західніше від Кринок, але його було відбито.
- Лівобережжя Херсонщини є активним напрямком дій окупаційної армії РФ, яка щодня намагається штурмувати українські позиції, але безуспішно.
- Українські військові продовжують тримати оборону в зруйнованому селі Кринки, попри інтенсивні ворожі обстріли та авіаудари.
- Полонений російський військовослужбовець може надати важливу інформацію про присутність російського контингенту на Дніпровському лівобережжі та інших напрямках.
ЗСУ взяли в полон російського військового біля Кринок
З початку доби 17 серпня російські окупанти провели один штурм позицій українських захисників на островах, які знаходяться на захід від Кринок Херсонської області.
Про це заявив спікер оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.
За його словами, росіянин виявився солдатом 28-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії РФ.
Він уточнив, що переправити на правобережжя російського окупанта, якого захопили в полон, — складне завдання, оскільки човни українських захисників перебувають під постійними ударами дронів.
Що відбувається в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини
За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, російські окупанти майже повністю зруйнували Кринки на лівобережжі Херсонщини, однак українські військові продовжують тримати оборону в цьому районі.
При цьому була врахована і обставина, що позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент, внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра.
Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що у всій операційній зоні угруповання саме лівобережжя Херсонщини є найбільш активним напрямком, адже окупаційна армія РФ майже щодня проводить спроби штурмів тут.
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