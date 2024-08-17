Українські військові взяли в полон окупанта РФ біля Кринок на лівобережжі Херсонщини

Силам оборони України вдалося взяти в полон російського військового в районі Кринок. Такий результат є рідкісним для даної ділянки фронту.

ЗСУ взяли в полон російського військового біля Кринок

З початку доби 17 серпня російські окупанти провели один штурм позицій українських захисників на островах, які знаходяться на захід від Кринок Херсонської області.

Про це заявив спікер оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Штурм йшов із напрямку Козачих Лагерів, він відбитий. І ось під час цього штурму в полон потрапив один російський військовослужбовець. Дмитро Лиховій Спікер ОСУВ “Таврія”

За його словами, росіянин виявився солдатом 28-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії РФ.

Це нечасте явище, коли саме на плацдармі на лівому березі Дніпра потрапляють у полон російські військові. Тому що там перебування наших підрозділів пов'язане з форсуванням Дніпра, але трапляється і так… Він поповнить обмінний фонд і надасть свідчення про російський контингент, у тому числі і на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Поширити

Він уточнив, що переправити на правобережжя російського окупанта, якого захопили в полон, — складне завдання, оскільки човни українських захисників перебувають під постійними ударами дронів.

Що відбувається в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини

За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, російські окупанти майже повністю зруйнували Кринки на лівобережжі Херсонщини, однак українські військові продовжують тримати оборону в цьому районі.

При цьому була врахована і обставина, що позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент, внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра.

Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що у всій операційній зоні угруповання саме лівобережжя Херсонщини є найбільш активним напрямком, адже окупаційна армія РФ майже щодня проводить спроби штурмів тут.