Украинские военные взяли в плен оккупанта РФ у Крынок на левобережье Херсонщины
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские военные взяли в плен оккупанта РФ у Крынок на левобережье Херсонщины

Крынки
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Силам обороны Украины удалось взять в плен российского военного в районе Крынок. Такой результат является редкостью для данного участка фронта.

Главные тезисы

  • Силам обороны Украины удалось взять в плен российского военного у Крынок.
  • Левобережье Херсона является активным направлением действий оккупационной армии РФ.
  • Украинские военные продолжают держать оборону в разрушенном селе Крынки, несмотря на интенсивные вражеские обстрелы и авиаудары.
  • Пленный российский военнослужащий может предоставить важную информацию о присутствии российского контингента на Днепровском левобережье и других направлениях.
  • Левобережье Херсонщины является наиболее активным направлением для оккупационной армии РФ, которая ежедневно пытается провести штурм украинских позиций.

ВСУ взяли в плен российского военного возле Крынок

С начала суток 17 августа российские оккупанты провели один штурм позиций украинских защитников на островах, которые находятся к западу от Крынок Херсонской области.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

Штурм шел из направления Казачьих Лагерей, он отражен. И вот во время этого штурма в плен попал один российский военнослужащий.

Дмитрий Лиховий

Дмитрий Лиховий

Спикер ОСГВ "Таврия"

По его словам, россиянин оказался солдатом 28-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии РФ.

Это редкое явление, когда именно на плацдарме на левом берегу Днепра попадают в плен российские военные. Потому что там пребывание наших подразделений связано с форсированием Днепра, но случается и так… Он пополнит обменный фонд и свидетельствует о российском контингенте, в том числе и на левобережье Днепра Херсонской области.

Он уточнил, что переправить на правобережье захватившего в плен российского оккупанта — сложная задача, поскольку лодки украинских защитников находятся под постоянными ударами дронов.

Что происходит в районе Крынок на левобережье Херсона

По информации спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, российские оккупанты почти полностью разрушили Крынки на левобережье Херсонщины, однако украинские военные продолжают держать оборону в этом районе.

При этом было учтено и обстоятельство, что позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены до основания, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Сама деревня практически полностью уничтожена. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому в дальнейшем украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах, а также на левом берегу Днепра.

Лиховой подчеркнул, что во всей операционной зоне группировки именно левобережье Херсонщины является наиболее активным направлением, ведь оккупационная армия РФ почти ежедневно проводит попытки штурмов здесь.

Их сравнительно больше с другими отрезками нашей линии боевого столкновения в нашей операционной зоне, но эти показатели измеряются числами три-четыре в сутки, иногда два. Иногда может быть около десятка… Это несколько меньшая интенсивность, чем раньше, но попытки россиян продвинуться на эти наши плацдармы продолжаются, однако они остаются безуспешными.

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