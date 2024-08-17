Украинские военные взяли в плен оккупанта РФ у Крынок на левобережье Херсонщины

Силам обороны Украины удалось взять в плен российского военного в районе Крынок. Такой результат является редкостью для данного участка фронта.

ВСУ взяли в плен российского военного возле Крынок

С начала суток 17 августа российские оккупанты провели один штурм позиций украинских защитников на островах, которые находятся к западу от Крынок Херсонской области.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

Штурм шел из направления Казачьих Лагерей, он отражен. И вот во время этого штурма в плен попал один российский военнослужащий. Дмитрий Лиховий Спикер ОСГВ "Таврия"

По его словам, россиянин оказался солдатом 28-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии РФ.

Это редкое явление, когда именно на плацдарме на левом берегу Днепра попадают в плен российские военные. Потому что там пребывание наших подразделений связано с форсированием Днепра, но случается и так… Он пополнит обменный фонд и свидетельствует о российском контингенте, в том числе и на левобережье Днепра Херсонской области. Поделиться

Он уточнил, что переправить на правобережье захватившего в плен российского оккупанта — сложная задача, поскольку лодки украинских защитников находятся под постоянными ударами дронов.

Что происходит в районе Крынок на левобережье Херсона

По информации спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, российские оккупанты почти полностью разрушили Крынки на левобережье Херсонщины, однако украинские военные продолжают держать оборону в этом районе.

При этом было учтено и обстоятельство, что позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены до основания, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Сама деревня практически полностью уничтожена. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому в дальнейшем украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах, а также на левом берегу Днепра.

Лиховой подчеркнул, что во всей операционной зоне группировки именно левобережье Херсонщины является наиболее активным направлением, ведь оккупационная армия РФ почти ежедневно проводит попытки штурмов здесь.