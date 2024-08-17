Украинские военные взяли в плен оккупанта РФ у Крынок на левобережье Херсонщины

Силам обороны Украины удалось взять в плен российского военного в районе Крынок. Такой результат является редкостью для данного участка фронта.
Главные тезисы
- Силам обороны Украины удалось взять в плен российского военного у Крынок.
- Левобережье Херсона является активным направлением действий оккупационной армии РФ.
- Украинские военные продолжают держать оборону в разрушенном селе Крынки, несмотря на интенсивные вражеские обстрелы и авиаудары.
- Пленный российский военнослужащий может предоставить важную информацию о присутствии российского контингента на Днепровском левобережье и других направлениях.
- Левобережье Херсонщины является наиболее активным направлением для оккупационной армии РФ, которая ежедневно пытается провести штурм украинских позиций.
ВСУ взяли в плен российского военного возле Крынок
С начала суток 17 августа российские оккупанты провели один штурм позиций украинских защитников на островах, которые находятся к западу от Крынок Херсонской области.
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.
По его словам, россиянин оказался солдатом 28-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии РФ.
Он уточнил, что переправить на правобережье захватившего в плен российского оккупанта — сложная задача, поскольку лодки украинских защитников находятся под постоянными ударами дронов.
Что происходит в районе Крынок на левобережье Херсона
По информации спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, российские оккупанты почти полностью разрушили Крынки на левобережье Херсонщины, однако украинские военные продолжают держать оборону в этом районе.
При этом было учтено и обстоятельство, что позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены до основания, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Сама деревня практически полностью уничтожена. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому в дальнейшем украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах, а также на левом берегу Днепра.
Лиховой подчеркнул, что во всей операционной зоне группировки именно левобережье Херсонщины является наиболее активным направлением, ведь оккупационная армия РФ почти ежедневно проводит попытки штурмов здесь.
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