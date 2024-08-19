Що відомо про знищення канатної переправи окупантів РФ на лівобережжі Херсонщини

Лиховій зазначив, що російські окупанти безуспішно намагаються вибити українських військових з оборонних позицій на лівобережжі Херсонської області.

Зокрема, за його словами, найбільше ворог проводить атак західніше села Кринки.

Речник ОСУВ “Таврія” додав, що російські окупанти проводять атаки невеликими піхотними групами без використання бронетехніки.

Втрат позицій нашими військами там не допущено. Є цікава новина за вчорашню добу. Серед об’єктів, які уражені нашими військами, - одна канатна переправа. Чесно кажучи, вперше таке бачу за весь час українсько-російської війни, але умови ведення бойових дій саме на Придніпровському напрямку диктують потреби в різних способах форсування річки, - підкреслює Лиховій. Поширити

За його словами, на лівобережжі Херсонщини українські військові щодня знищують чимало ворожих човнів.

І ось канатна переправа на одному з островів - така цікава деталь, яка вказує на характер пересувань й на те, що ми там вражаємо, - додав Лиховій. Поширити

Військовий ЗСУ

Він також підкреслив, що на Придніпровському напрямку спостерігається відносна активність противника.

Зокрема, за його словами, на Херсонщині за вчора було відбито чотири штурми окупантів, напередодні, в суботу, було дві такі атаки, раніше - три.

Однак, як зазначив речник, це значно менше ніж тиждень тому.

Що відомо про ситуацію у Запорізькій області

Лиховій зазначив, що у Запорізькій області українські військові знищили рідкісну РЛС російських окупантів "Каста" вартістю у понад 60 млн доларів.

За вчорашню добу ми підтверджуємо знищення дуже жирної цілі – це радіолокаційна станція "Каста-2Е2" в районі села Зеленівка Запорізької області. Це в контексті вибивання російської системи ППО і РЛС, розчищення неба для наших літаків. І ось, після суттєвого прорідження російських зенітних ракетних комплексів, ми підтверджуємо знищення сучасної радіолокаційної станції "Каста-2Е2", яка є фактично очима російської системи ППО на дуже великій ділянці фронту, - підкреслив речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

Він також додав, що протягом останніх 2 днів російські окупанти не проводили штурмів у Запорізькій області.