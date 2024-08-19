За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, на лівобережжі Херсонської області українські військові вперше знищили канатну переправу, якою користувались солдати окупаційної армії РФ.
Головні тези:
- Українські військові вперше зруйнували канатну переправу, якою користувались солдати російської окупаційної армії на лівобережжі Херсонщини.
- Російські окупанти проводять атаки у цьому районі без використання бронетехніки, але українські військові не допускають втрат своїх позицій.
- На Придніпровському напрямку спостерігається відносна активність противника, відбулись численні штурми окупантів в Херсонській області.
- У Запорізькій області зафіксовано знищення рідкісної РЛС “Каста” вартістю у понад 60 млн доларів. Російські окупанти не проводили штурмів протягом останніх 2 днів у цій області.
Що відомо про знищення канатної переправи окупантів РФ на лівобережжі Херсонщини
Лиховій зазначив, що російські окупанти безуспішно намагаються вибити українських військових з оборонних позицій на лівобережжі Херсонської області.
Зокрема, за його словами, найбільше ворог проводить атак західніше села Кринки.
Речник ОСУВ “Таврія” додав, що російські окупанти проводять атаки невеликими піхотними групами без використання бронетехніки.
За його словами, на лівобережжі Херсонщини українські військові щодня знищують чимало ворожих човнів.
Він також підкреслив, що на Придніпровському напрямку спостерігається відносна активність противника.
Зокрема, за його словами, на Херсонщині за вчора було відбито чотири штурми окупантів, напередодні, в суботу, було дві такі атаки, раніше - три.
Однак, як зазначив речник, це значно менше ніж тиждень тому.
Що відомо про ситуацію у Запорізькій області
Лиховій зазначив, що у Запорізькій області українські військові знищили рідкісну РЛС російських окупантів "Каста" вартістю у понад 60 млн доларів.
Він також додав, що протягом останніх 2 днів російські окупанти не проводили штурмів у Запорізькій області.
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