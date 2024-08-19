За інформаціє Генштабу, від початку доби на фронті в Україні відбулось вже 77 боєзіткнень між українськими військовими і окупаційною армією РФ.

Яка ситуація на східному фронті

Зазначається, що на Харківщині російські окупанти провели 4 безуспішні атаки поблизу Липців і Вовчанська.

У напрямку Куп’янська зафіксовано 8 спроб ворожих атак у бік Торського, Глушківки, Макіївки, Стельмахівки та Кругляківки. 4 атаки було відбито українськими військовими, ще 4 - тривають.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти 9 разів намагались штурмувати позиції ЗСУ. Найбільшу кількість ворожих атак зафіксовано зі сторони Площанки.

У напрямку Сіверська від початку доби зафіксовано 6 спроб ворожих атак. Ворог наступав поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки. Наразі там тривають бої.

У напрямку Краматорська російські окупанти провели 2 штурмові спроби неподалік Іванівського та Андріївки. Бої поблизу Андріївки тривають.

У напрямку Торецька окупанти збільшили кількість атак до дев’яти - атакували біля Нью-Йорка, Торецька, Залізного та Неліпівки. Сім боїв завершено, ще два - тривають.

У напрямку Покровська російські окупанти атакували поблизу Воздвиженки, Новогродівки, Зеленого Поля, Калинового, Миколаївки, Птичого, Михайлівки, Камишівки та Миролюбівки.

Українськими військовими вже було відбито на цих напрямках 24 ворожі атаки. Ще 5 боїв тривають.

У напрямку Курахового загарбники п’ять разів безуспішно атакували поблизу Невельського та Костянтинівки.

Окрім того, ворог провів три штурмових дії - намагався просуватись з боку Володимирівки і Солодкого, а також провів атаку у районі Водяного.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

Зазначається, що у Запорізькій та Херсонській областях російські окупанти не проводили наступальних дій, натомість, завдали авіаударів маже шістдесятьма НАРами у бік П’ятихаток, Гуляйполя і Ольгівки. Окрім того скинули по три авіабомби у райони Новоданилівки і Темирівки.