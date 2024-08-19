По информации Генштаба, с начала суток на фронте в Украине произошло уже 77 боестолкновений между украинскими военными и оккупационной армией РФ.

Какая ситуация на восточном фронте

Отмечается, что в Харьковской области и российские кафиры провели 4 безуспешные атаки вблизи Липцев и Волчанская.

В направлении Купянска зафиксировано 8 попыток вражеских атак в сторону Торского, Глушковки, Макеевки, Стельмаховки и Кругляковки. 4 атаки были отбиты украинскими военными, еще 4 – продолжаются.

В направлении Лимана Донецкой области российские кафиры 9 раз пытались штурмовать позиции ВСУ. Наибольшее количество вражеских атак было зафиксировано со стороны Площадки.

В направлении Северска с начала суток зафиксировано 6 попыток вражеских атак. Враг наступал вблизи Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. Пока там продолжаются бои.

В направлении Краматорска российские оккупанты провели 2 штурмовые попытки неподалеку от Ивановского и Андреевки. Бои вблизи Андреевки продолжаются.

В направлении Торецкого оккупанты увеличили количество атак до девяти - атаковали возле Нью-Йорка, Торецкого, Железного и Нелиповки. Семь боев завершено, еще два – продолжаются.

В направлении Покровска российские оккупанты атаковали вблизи Воздвиженки, Новогродовки, Зеленого Поля, Калинового, Николаевки, Птичьего, Михайловки, Камышевки и Миролюбовки.

Украинскими военными уже были отбиты на этих направлениях 24 вражеских атаки. Еще 5 боев длятся.

В направлении Курахового захватчики пять раз безуспешно атаковали вблизи Невельского и Константиновки.

Кроме того, враг провел три штурмовых действия - пытался продвигаться со стороны Владимировки и Сладкого, а также провел атаку в районе Водяного.

Что известно о ситуации на южном фронте

Отмечается, что в Запорожской и Херсонской областях российские кафиры не предпринимали наступательных действий, нанесли авиаударов почти шестидесятью НАРами в сторону Пятихаток, Гуляйполя и Ольговки. Кроме того, сбросили по три авиабомбы в районы Новоданиловки и Темировки.