Если Путин откажется от переговоров, Украине не останется иного выбора, кроме как удерживать позиции в Курской области и дальше продвигаться на российскую территорию.
Главные тезисы
- Отказ Путина от переговоров заставит Украину удерживать позиции в Курской области и продвигаться на российскую территорию.
- Украина надеется, что операция ВСУ на Курщине подтолкнет Путина к переговорам и изменит его фокус с востока Украины.
- Украина стремится к окончанию Россией преступной войны и полному прекращению огня только при условии вывода российских войск из украинской земли, включая Крым.
Операция ВСУ на Курщине подтолкнет Путина к переговорам
По данным издания, Украина не стремится постоянно контролировать российскую территорию, но надеется, что введение тысячи хорошо оснащенных солдат, подготовленных по западным стандартам, заставит Москву изменить фокус с востока Украины и, в конце концов, подтолкнет Путина к переговорам.
Как отмечается в публикации, украинские силы имеют четыре ключевых преимущества в Курской области:
Россия не хочет выполнять требования Украины
По убеждению западных журналистов, готовность Киева и Москвы начать переговоры указывает на определенные сдвиги для обеих стран, по крайней мере, в отношении ограниченного прекращения огня.
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украина вынуждена путем принуждения склонять преступное российское руководство к переговорам по завершению Россией преступной войны.
Как уже упоминалось ранее, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина рассмотрит возможность полного прекращения огня только при условии, что Россия сначала выведет все свои войска из украинской земли, включая Крымский полуостров, который Россия оккупировала 10 лет назад.
Российский диктатор Владимир Путин продолжает цинично требовать, чтобы Киев сначала отдал ему четыре украинских области — включая территории, которые российские войска не оккупировали, — которые Кремль объявил частью России.
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