Украинские защитники продвинулись в Курской области РФ — данные аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские защитники продвинулись в Курской области РФ — данные аналитиков

Украинские защитники продвинулись в Курской области РФ — данные аналитиков
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Источник:  ISW

ВСУ продолжали наступать по всей линии фронта в Курской области 18 августа и несколько продвинулись юго-восточнее Суджи.

Главные тезисы

  • Украинские защитники продолжают наступление в Курской области, захватывая стратегически важные позиции.
  • Аналитики отмечают успешный прорыв ВСУ благодаря недооценке потенциала украинских военных со стороны российского командования.
  • Российский Кремль оказался недостаточно подготовленным к возможному украинскому вторжению из-за задержки в создании структуры командования в Курской области.
  • Украинские военные успешно действуют на всем максимальном пределе продвижения, демонстрируя высокий уровень подготовки и координации.

На столько продвинулись ВСУ на Курщине

Военные аналитики отмечают, что на опубликованных 17 августа геолокационных видеозаписях видно, как российские войска нанесли удар по украинскому бронетранспортеру на севере Мартыновки (к северо-востоку от Суджи), что указывает на то, что украинские войска недавно продвинулись туда.

Украинские войска захватили Троицкое (южнее Кореневого и примерно в двух километрах от границы) и продвинулись к Семеновке (к северу от Суджи и примерно в 24 километрах от границы), — заявил российский военный блогер 18 августа.

Кроме этого, геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 августа, указывают на то, что украинские силы продолжают действовать на всем заявленном максимальном пределе продвижения украинских войск в Курской области.

Аналитики назвали главную причину успешного прорыва ВСУ на Курщину

Аналитики из ISW отмечают, что успешный прорыв ВСУ и наступление в Курской области стало возможным из-за недооценки военным командованием России потенциала украинских военных.

Задержка с созданием сложной российской структуры командования и управления в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль затруднился спланировать возможность значительного украинского вторжения в Россию. Кремль и российское военное командование с осени 2022 года рассматривали российскую границу с северо-восточной Украиной как "спящий" участок фронта и, вероятно, не спланировали достаточные меры для защиты российской территории, — подчеркивается в отчете аналитиков.

  • Украинские войска продолжали наступательные действия на всем своем участке фронта в Курской области 18 августа и незначительно продвинулись юго-восточнее Суджи.

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