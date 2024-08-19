Украинские защитники продвинулись в Курской области РФ — данные аналитиков

ВСУ продолжали наступать по всей линии фронта в Курской области 18 августа и несколько продвинулись юго-восточнее Суджи.
Главные тезисы
- Украинские защитники продолжают наступление в Курской области, захватывая стратегически важные позиции.
- Аналитики отмечают успешный прорыв ВСУ благодаря недооценке потенциала украинских военных со стороны российского командования.
- Российский Кремль оказался недостаточно подготовленным к возможному украинскому вторжению из-за задержки в создании структуры командования в Курской области.
- Украинские военные успешно действуют на всем максимальном пределе продвижения, демонстрируя высокий уровень подготовки и координации.
На столько продвинулись ВСУ на Курщине
Военные аналитики отмечают, что на опубликованных 17 августа геолокационных видеозаписях видно, как российские войска нанесли удар по украинскому бронетранспортеру на севере Мартыновки (к северо-востоку от Суджи), что указывает на то, что украинские войска недавно продвинулись туда.
Кроме этого, геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 августа, указывают на то, что украинские силы продолжают действовать на всем заявленном максимальном пределе продвижения украинских войск в Курской области.
Аналитики назвали главную причину успешного прорыва ВСУ на Курщину
Аналитики из ISW отмечают, что успешный прорыв ВСУ и наступление в Курской области стало возможным из-за недооценки военным командованием России потенциала украинских военных.
Украинские войска продолжали наступательные действия на всем своем участке фронта в Курской области 18 августа и незначительно продвинулись юго-восточнее Суджи.
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