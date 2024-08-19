Украинские защитники продвинулись в Курской области РФ — данные аналитиков

ВСУ продолжали наступать по всей линии фронта в Курской области 18 августа и несколько продвинулись юго-восточнее Суджи.

На столько продвинулись ВСУ на Курщине

Военные аналитики отмечают, что на опубликованных 17 августа геолокационных видеозаписях видно, как российские войска нанесли удар по украинскому бронетранспортеру на севере Мартыновки (к северо-востоку от Суджи), что указывает на то, что украинские войска недавно продвинулись туда.

Украинские войска захватили Троицкое (южнее Кореневого и примерно в двух километрах от границы) и продвинулись к Семеновке (к северу от Суджи и примерно в 24 километрах от границы), — заявил российский военный блогер 18 августа. Поделиться

Кроме этого, геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 августа, указывают на то, что украинские силы продолжают действовать на всем заявленном максимальном пределе продвижения украинских войск в Курской области.

Аналитики назвали главную причину успешного прорыва ВСУ на Курщину

Аналитики из ISW отмечают, что успешный прорыв ВСУ и наступление в Курской области стало возможным из-за недооценки военным командованием России потенциала украинских военных.

Задержка с созданием сложной российской структуры командования и управления в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль затруднился спланировать возможность значительного украинского вторжения в Россию. Кремль и российское военное командование с осени 2022 года рассматривали российскую границу с северо-восточной Украиной как "спящий" участок фронта и, вероятно, не спланировали достаточные меры для защиты российской территории, — подчеркивается в отчете аналитиков. Поделиться