Українські захисники просунулися в Курській області РФ —дані аналітиків

ЗСУ продовжували наступати по всій лінії фронту в Курській області 18 серпня і дещо просунулися на південний схід від Суджі.
Головні тези:
- Українські збройні сили просунулися в Курській області, захопивши певні населені пункти та продовжуючи наступ на всій лінії фронту.
- Аналіз геолокаційних відеозаписів свідчить про невдалі удари російських військ на українських позиціях, що вказує на успішне просування українських військ.
- Головною причиною успішного прориву ЗСУ на Курщину була недооцінка Росією потенціалу українських військ та недостатня підготовка російського військового командування.
- Кремль не спланував достатні заходи для захисту російської території від українського вторгнення в Курській області, що призвело до успішного наступу ЗСУ.
На стільки просунулися ЗСУ на Курщині
Військові аналітики зазначають, що на опублікованих 17 серпня геолокаційних відеозаписах видно, як російські війська завдали удару по українському бронетранспортеру на півночі Мартинівки (на північний схід від Суджі), що вказує на те, що українські війська нещодавно просунулися туди.
Окрім цього, геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 серпня, вказують на те, що українські сили продовжують діяти на всій заявленій максимальній межі просування українських військ у Курській області.
Аналітики назвали головну причину успішного прориву ЗСУ на Курщину
Аналітики з ISW зазначають, що успішній прорив ЗСУ і наступ у Курській області став можливим через недооцінку військовим командуванням Росії потенціалу українських військових.
Українські війська продовжували наступальні дії на всій своїй ділянці фронту в Курській області 18 серпня і незначно просунулися на південний схід від Суджі.
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