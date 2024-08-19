Українські захисники просунулися в Курській області РФ —дані аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські захисники просунулися в Курській області РФ —дані аналітиків

Українські захисники просунулися в Курській області РФ —дані аналітиків
Джерело:  ISW

ЗСУ продовжували наступати по всій лінії фронту в Курській області 18 серпня і дещо просунулися на південний схід від Суджі. 

Головні тези:

  • Українські збройні сили просунулися в Курській області, захопивши певні населені пункти та продовжуючи наступ на всій лінії фронту.
  • Аналіз геолокаційних відеозаписів свідчить про невдалі удари російських військ на українських позиціях, що вказує на успішне просування українських військ.
  • Головною причиною успішного прориву ЗСУ на Курщину була недооцінка Росією потенціалу українських військ та недостатня підготовка російського військового командування.
  • Кремль не спланував достатні заходи для захисту російської території від українського вторгнення в Курській області, що призвело до успішного наступу ЗСУ.

На стільки просунулися ЗСУ на Курщині

Військові аналітики зазначають, що на опублікованих 17 серпня геолокаційних відеозаписах видно, як російські війська завдали удару по українському бронетранспортеру на півночі Мартинівки (на північний схід від Суджі), що вказує на те, що українські війська нещодавно просунулися туди. 

Українські війська захопили Троїцьке (на південь від Кореневого і приблизно за два кілометри від кордону) і просунулися до Семенівки (на північ від Суджі і приблизно за 24 кілометри від кордону), — заявив російський воєнний блогер 18 серпня.

Окрім цього, геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 серпня, вказують на те, що українські сили продовжують діяти на всій заявленій максимальній межі просування українських військ у Курській області.

Аналітики назвали головну причину успішного прориву ЗСУ на Курщину

Аналітики з ISW зазначають, що успішній прорив ЗСУ і наступ у Курській області став можливим через недооцінку військовим командуванням Росії потенціалу українських військових. 

Затримка зі створенням складної російської структури командування і управління в Курській області продовжує підкреслювати той факт, що Кремль не зміг спланувати можливість значного українського вторгнення в Росію. Кремль і російське військове командування з осені 2022 року розглядали російський кордон із північно-східною Україною як "сплячу" ділянку фронту і, ймовірно, не спланували достатніх заходів для захисту російської території, — підкреслюється у звіті аналітиків.

  • Українські війська продовжували наступальні дії на всій своїй ділянці фронту в Курській області 18 серпня і незначно просунулися на південний схід від Суджі.

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