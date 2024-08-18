Українські десантники на Курському напрямку показали бойову роботу вогнеметів “Сівалка” — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські десантники на Курському напрямку показали бойову роботу вогнеметів “Сівалка” — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Вогнеметна система "Сівалка"

Військові Збройних сил України показали, як нищать російських окупантів на Курському напрямку. Втрати зі сторони ворога чималі.

Головні тези:

  • Українські десантники на Курському напрямку продемонстрували виняткову бойову діяльність за допомогою вогнеметів «Сівалка».
  • З відео видно, як вогнемети пошкоджують живу силу і техніку супротивника, завдаючи значних втрат.
  • Дії Збройних сил України на Курському напрямку спрямовані на підтримку українських військ та завдання найбільших збитків ворогу.

Епічне відео знищення російських окупантів на Курщині

За даними військових, на відео зафіксовано бойову роботу одного з підрозділів Сил підтримки, які ведуть активні бойові дії в складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України в Курській області.

Вогнеметні системи “Сівалка-ВМ8” термобаричними ракетами С-8 здійснюють вогневе ураження по живій силі та військовій техніці противника. Втрати у росіян чималі.

ПС ЗСУ знищили другий міст на Курщині

Українська авіація знищила вже другий міст у Курській області через річку Сейм.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей. Це матиме значний вплив на ворога, адже позбавляє його логістичних спроможностей.

Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат! Разом — до перемоги!

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