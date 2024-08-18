Украинские десантники на Курском направлении показали боевую работу огнеметов "Сівалка" — видео

Военные Вооруженных сил Украины показали, как уничтожают российских окупантов на Курском направлении. Потери со стороны врага немалые.

Эпическое видео уничтожения российских оккупантов на Курщине

По данным военных, на видео зафиксирована боевая работа одного из подразделений Сил поддержки, которые ведут активные боевые действия в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины в Курской области.

Огнеметные системы Сеялка-ВМ8 термобарическими ракетами С-8 осуществляют огненное поражение по живой силе и военной технике противника. Потери у россиян немалые.

ПС ВСУ уничтожили второй мост на Курщине

Украинская авиация уничтожила уже второй мост в Курской области из-за реки Сейм.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей. Это будет иметь большое влияние на врага, ведь лишает его логистических способностей.