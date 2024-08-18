Украинские десантники на Курском направлении показали боевую работу огнеметов "Сівалка" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские десантники на Курском направлении показали боевую работу огнеметов "Сівалка" — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
"Сівалка"
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Военные Вооруженных сил Украины показали, как уничтожают российских окупантов на Курском направлении. Потери со стороны врага немалые.

Главные тезисы

  • Украинские десантники эффективно применили огнеметы “Сівалка” на Курском направлении в борьбе с российскими оккупантами.
  • Боевая деятельность украинских вооруженных сил наносит существенный ущерб врагу и поддерживает украинские войска в боевых действиях.
  • Огнеметные системы “Сівалка-ВМ8” показали высокую эффективность в поражении живой силы и военной техники противника на Курском направлении.

Эпическое видео уничтожения российских оккупантов на Курщине

По данным военных, на видео зафиксирована боевая работа одного из подразделений Сил поддержки, которые ведут активные боевые действия в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины в Курской области.

Огнеметные системы Сеялка-ВМ8 термобарическими ракетами С-8 осуществляют огненное поражение по живой силе и военной технике противника. Потери у россиян немалые.

ПС ВСУ уничтожили второй мост на Курщине

Украинская авиация уничтожила уже второй мост в Курской области из-за реки Сейм.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей. Это будет иметь большое влияние на врага, ведь лишает его логистических способностей.

В который раз спасибо летчикам за профессионализм и результат! Итого — к победе!

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