Росія цинічно поширює фейк про підготовку Україною нападу на Курську АЕС

Російські пропагандисти продовжують поширення дезінформації про нібито підготовку ЗСУ нападу на ядерні об'єкти РФ. Зокрема 17 серпня одіозна речниця МЗС Росії Марія Захарова виступила з брехливими звинуваченнями на адресу України.

Захарова цинічно звинуватила Україну у підготовці провокацій на Курській АЕС

Офіційна представниця МЗС Росії Захарова цинічно звернулася до міжнародних організацій, таких як ООН і МАГАТЕ, у зв'язку з буцімто отриманою РФ інформацією про підготовку “київським режимом провокації на ядерних об'єктах Російської Федерації”.

За інформацією, що надходить, київський режим розпочав підготовку нападу на Курську атомну електростанцію, — зазначила пропагандистка.

Росія, яка сама захопила та утримує українську Запорізьку АЕС, лицемірно закликала міжнародну спільноту негайно виступити з засудженням “провокаційних акцій, що готуються київським режимом, і не допустити порушення ядерної та фізичної ядерної безпеки Курської АЕС, результатом якого може стати масштабна техногенна катастрофа в Європі”.

Крім цього, такі дії Києва створюють не лише пряму загрозу для атомних станцій, а й підривають постулати МАГАТЕ з ядерної безпеки та фізичної ядерної безпеки, сформульовані головою Агентства Р.Гросі у 2022 році, — безпідставно вважає російська пропагандистка. Поширити

Росія може готувати ядерну провокацію — Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко припустив, що активізація пропагандистських матеріалів РФ щодо звинувачень України у ядерних провокаціях містить небезпечну складову.

Росія може готувати ядерну провокацію. В них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську АЕС, тепер вони брешуть про «брудну бомбу» і нашу можливу провокацію. Олександр Коваленко Керівник ЦПД