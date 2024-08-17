Росія цинічно поширює фейк про підготовку Україною нападу на Курську АЕС
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія цинічно поширює фейк про підготовку Україною нападу на Курську АЕС

Курська АЕС
Read in English
Джерело:  online.ua

Російські пропагандисти продовжують поширення дезінформації про нібито підготовку ЗСУ нападу на ядерні об'єкти РФ. Зокрема 17 серпня одіозна речниця МЗС Росії Марія Захарова виступила з брехливими звинуваченнями на адресу України.

Головні тези:

  • Російські пропагандисти намагаються відвернути увагу від власних дій шляхом поширення фейку про підготовку Україною нападу на ядерні об'єкти РФ.
  • Ці звинувачення є чистою дезінформацією та спрямовані на дискредитацію української сторони перед міжнародними організаціями.
  • Висловлення пропагандистів РФ щодо підготовки Україною провокацій на ядерні об'єкти мають за мету створення ілюзії загрози від України та відволікання уваги від своїх дій.
  • Міжнародна спільнота повинна розпізнати цю маніпуляцію та утримати російську пропаганду від подальшого поширення брехливих інформаційних матеріалів.
  • Реакція керівника Центру протидії дезінформації при РНБО на можливість ядерної провокації з боку Росії є показовою та свідчить про реальну загрозу з боку кремлівського режиму.

Захарова цинічно звинуватила Україну у підготовці провокацій на Курській АЕС

Офіційна представниця МЗС Росії Захарова цинічно звернулася до міжнародних організацій, таких як ООН і МАГАТЕ, у зв'язку з буцімто отриманою РФ інформацією про підготовку “київським режимом провокації на ядерних об'єктах Російської Федерації”.

За інформацією, що надходить, київський режим розпочав підготовку нападу на Курську атомну електростанцію, — зазначила пропагандистка.

Росія, яка сама захопила та утримує українську Запорізьку АЕС, лицемірно закликала міжнародну спільноту негайно виступити з засудженням “провокаційних акцій, що готуються київським режимом, і не допустити порушення ядерної та фізичної ядерної безпеки Курської АЕС, результатом якого може стати масштабна техногенна катастрофа в Європі”.

Крім цього, такі дії Києва створюють не лише пряму загрозу для атомних станцій, а й підривають постулати МАГАТЕ з ядерної безпеки та фізичної ядерної безпеки, сформульовані головою Агентства Р.Гросі у 2022 році, — безпідставно вважає російська пропагандистка.

Росія може готувати ядерну провокацію — Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко припустив, що активізація пропагандистських матеріалів РФ щодо звинувачень України у ядерних провокаціях містить небезпечну складову.

Росія може готувати ядерну провокацію. В них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську АЕС, тепер вони брешуть про «брудну бомбу» і нашу можливу провокацію.

Олександр Коваленко

Олександр Коваленко

Керівник ЦПД

Це свідчення того, що Росія може готувати теракт.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські пропагандисти поширюють черговий фейк через прибуття F-16 в Україну
Фейк РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російські пропагандисти поширюють дезінформацію про "звірства ЗСУ" на Курщині
Центр протидії дезінформації
Захарова
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кремлівські пропагандисти почали говорити про поразку РФ у війні проти України
Володимир Соловйовир

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?