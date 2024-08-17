Російські пропагандисти продовжують поширення дезінформації про нібито підготовку ЗСУ нападу на ядерні об'єкти РФ. Зокрема 17 серпня одіозна речниця МЗС Росії Марія Захарова виступила з брехливими звинуваченнями на адресу України.
Головні тези:
- Російські пропагандисти намагаються відвернути увагу від власних дій шляхом поширення фейку про підготовку Україною нападу на ядерні об'єкти РФ.
- Ці звинувачення є чистою дезінформацією та спрямовані на дискредитацію української сторони перед міжнародними організаціями.
- Висловлення пропагандистів РФ щодо підготовки Україною провокацій на ядерні об'єкти мають за мету створення ілюзії загрози від України та відволікання уваги від своїх дій.
- Міжнародна спільнота повинна розпізнати цю маніпуляцію та утримати російську пропаганду від подальшого поширення брехливих інформаційних матеріалів.
- Реакція керівника Центру протидії дезінформації при РНБО на можливість ядерної провокації з боку Росії є показовою та свідчить про реальну загрозу з боку кремлівського режиму.
Захарова цинічно звинуватила Україну у підготовці провокацій на Курській АЕС
Офіційна представниця МЗС Росії Захарова цинічно звернулася до міжнародних організацій, таких як ООН і МАГАТЕ, у зв'язку з буцімто отриманою РФ інформацією про підготовку “київським режимом провокації на ядерних об'єктах Російської Федерації”.
За інформацією, що надходить, київський режим розпочав підготовку нападу на Курську атомну електростанцію, — зазначила пропагандистка.
Росія, яка сама захопила та утримує українську Запорізьку АЕС, лицемірно закликала міжнародну спільноту негайно виступити з засудженням “провокаційних акцій, що готуються київським режимом, і не допустити порушення ядерної та фізичної ядерної безпеки Курської АЕС, результатом якого може стати масштабна техногенна катастрофа в Європі”.
Росія може готувати ядерну провокацію — Коваленко
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко припустив, що активізація пропагандистських матеріалів РФ щодо звинувачень України у ядерних провокаціях містить небезпечну складову.
Це свідчення того, що Росія може готувати теракт.
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