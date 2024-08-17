Россия цинично распространяет фейк о подготовке Украиной нападения на Курскую АЭС

Российские пропагандисты продолжают распространение дезинформации о якобы подготовке ВСУ нападения на ядерные объекты РФ. В частности, 17 августа одиозная представительница МИД России Мария Захарова выступила с лживыми обвинениями в адрес Украины.

Захарова цинично обвинила Украину в подготовке провокаций на Курской АЭС

Официальная представительница МИД России Захарова цинично обратилась в международные организации, такие как ООН и МАГАТЭ, в связи с якобы полученной РФ информацией о подготовке "киевским режимом провокации на ядерных объектах Российской Федерации".

По поступающей информации, киевский режим начал подготовку нападения на Курскую атомную электростанцию, — отметила пропагандистка.

Россия, сама захватившая и удерживающая украинскую Запорожскую АЭС, лицемерно призвала международное сообщество немедленно выступить с осуждением "провокационных акций, готовящихся киевским режимом, и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе" .

Кроме того, такие действия Киева создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные председателем Агентства Р.Гроси в 2022 году, — безосновательно считает российская пропагандистка. Поделиться

Россия может готовить ядерную провокацию — Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко предположил, что активизация пропагандистских материалов РФ по обвинениям Украины в ядерных провокациях содержит опасную составляющую.

Россия может готовить ядерную провокацию В них не сработал сценарий обвинить нас в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, теперь они врут о «грязной бомбе» и нашей возможной провокации. Александр Коваленко Руководитель ЦПИ