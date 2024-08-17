Россия цинично распространяет фейк о подготовке Украиной нападения на Курскую АЭС

Российские пропагандисты продолжают распространение дезинформации о якобы подготовке ВСУ нападения на ядерные объекты РФ. В частности, 17 августа одиозная представительница МИД России Мария Захарова выступила с лживыми обвинениями в адрес Украины.
Главные тезисы
- Российские пропагандисты цинично распространяют фейк о подготовке Украиной нападения на ядерные объекты РФ.
- Обвинения в адрес Украины являются дезинформацией, направленной на дискредитацию перед международными организациями.
- Реакция международного сообщества на манипуляции российской пропаганды важна для предотвращения дальнейшего распространения лживой информации.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО опасается возможной ядерной провокации со стороны России.
- Активизация пропаганды вокруг ядерных провокаций свидетельствует о потенциальной готовности России к терактам.
Захарова цинично обвинила Украину в подготовке провокаций на Курской АЭС
Официальная представительница МИД России Захарова цинично обратилась в международные организации, такие как ООН и МАГАТЭ, в связи с якобы полученной РФ информацией о подготовке "киевским режимом провокации на ядерных объектах Российской Федерации".
По поступающей информации, киевский режим начал подготовку нападения на Курскую атомную электростанцию, — отметила пропагандистка.
Россия, сама захватившая и удерживающая украинскую Запорожскую АЭС, лицемерно призвала международное сообщество немедленно выступить с осуждением "провокационных акций, готовящихся киевским режимом, и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе" .
Россия может готовить ядерную провокацию — Коваленко
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко предположил, что активизация пропагандистских материалов РФ по обвинениям Украины в ядерных провокациях содержит опасную составляющую.
Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт.
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