В эфире ток-шоу одного из главных кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева кинорежиссер Карен Шахназаров открыто заявил о вероятном поражении страны-агрессорки в развязанной Кремлем преступной войне против Украины
Главные тезисы
Кремлевские пропагандисты признали возможное поражение России в войне с Украиной.
Анализируется вероятность военного поражения РФ и важность международной поддержки для успешного противодействия украинским войскам.
В случае успешного наступления ВСУ на Курщине российские оккупационные войска могут быть истощены и лишены ресурсов для дальнейшей войны.
Украинским военным открываются широкие возможности благодаря ресурсам и технической помощи от западных партнеров, что может повлиять на дальнейшую ситуацию на поле боя.
Для успешного сопротивления украинским наступающим действиям России необходимо усиление обороноспособности и эффективное использование военно-технической помощи союзников.
Почему кремлевские пропагандисты начали истерить о вероятном поражении России в войне
После этого Шахназаров вспомнил Сталина и добавил, что россиянам нужны какие-то стимулы.
При этом Соловьев кивал и привычно издавал бред о гибели человечества без России.
Чем грозит России успешное наступление ВСУ в Курской области
По словам военного эксперта, бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислав Селезнева в эфире "Киев24", целью наступления украинских военных на Курщине является полное истощение оккупационной армии РФ и лишение всех имеющихся ресурсов для дальнейшего ведения войны.
Аналитик отметил, что для украинских военных открывается "окно широких возможностей".
При этом он выразил сомнение, что у украинских военных достаточное количество ресурсов для проведения масштабных наступательных действий.
Таким образом, как считает Селезнев, в дальнейшем будет многое зависеть от военной помощи партнеров Украины.