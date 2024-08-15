В эфире ток-шоу одного из главных кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева кинорежиссер Карен Шахназаров открыто заявил о вероятном поражении страны-агрессорки в развязанной Кремлем преступной войне против Украины

Почему кремлевские пропагандисты начали истерить о вероятном поражении России в войне

Мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Можем! Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не поражение, не паникерство, это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашему отечеству, - заявил Шахназаров, комментируя успехи украинских военных во время наступления на Курщине. Поделиться

После этого Шахназаров вспомнил Сталина и добавил, что россиянам нужны какие-то стимулы.

Наверное, нам нужны какие-то мощные стимулы внутри, чтобы у нас в головах сложилась ситуация, которая будет в случае, если мы проигрываем. Что с нами будет, – заявил кинорежиссер пропагандист. Поделиться

При этом Соловьев кивал и привычно издавал бред о гибели человечества без России.

Человечества не будет. Нет страны не будет, но и человечества тоже, – абсурдно заявил топ-пропагандист Кремля. Поделиться

Чем грозит России успешное наступление ВСУ в Курской области

По словам военного эксперта, бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислав Селезнева в эфире "Киев24", целью наступления украинских военных на Курщине является полное истощение оккупационной армии РФ и лишение всех имеющихся ресурсов для дальнейшего ведения войны.

Несколько дней назад глава нашей разведки, генерал Буданов сказал, что у врага осталось ресурсов на месяц-полтора активных наступательных действий. Кажется, что события на Курщине этот ресурс выхолосут полностью, а значит, у врага не останется ни стратегических, ни оперативных резервов. К чему это приведет? Скорее всего, враг будет вынужден брать паузу, чтобы накопить соответствующие силы и средства, - подчеркивает Селезнев. Поделиться

Аналитик отметил, что для украинских военных открывается "окно широких возможностей".

Именно от ресурсов, которые будет иметь в то время украинское войско, ресурсов, которыми будут владеть в то время российские оккупационные войска, и зависит дальнейшая ситуация на поле боя, - отмечает Селезнев. Поделиться

При этом он выразил сомнение, что у украинских военных достаточное количество ресурсов для проведения масштабных наступательных действий.

Наш президент неоднократно заявлял, что у нас есть 14 вновь бригад, но только три из них полностью укомплектованы оружием, оборудованием, военной техникой. Этого мало. Очевидно, что кейсы военно-технических переговоров с нашими западными партнерами актуализируются очень масштабно. У нас достаточно серьезный запас ресурсов материально-технических, которые выделены нам Соединенными Штатами Америки, но пока мы видим лишь незначительные поставки вооружения и техники на уровне 100-150-250 млн долларов. Несколько странная ситуация с учетом того, что выделяемый правительством США транш равен 61 млрд долларов, - объясняет аналитик. Поделиться

Таким образом, как считает Селезнев, в дальнейшем будет многое зависеть от военной помощи партнеров Украины.