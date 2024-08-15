Матери пленных солдат РФ призывают Путина вывести войска из Курщины — видео

Мать срочника, попавшего в плен во время наступления ВСУ на Курщину, призвала российские власти увести войска.
Главные тезисы
- Мать пленного срочника обратилась к Путину с просьбой отвести войска из Курщины, чтобы спасти жизни солдат.
- Российские срочники, выжившие после наступления ВСУ, сталкиваются с принуждением к подписанию новых контрактов после пленения.
- Более 100 военных РФ добровольно сдались в плен украинским военным из-за брошенности командиров и тяжелых условий боевых действий.
Путина требуют отвести войска из Курщины
Как сообщают росСМИ, мать срочника из Коми Ивана Плесовского (в/ч 12721), который, по словам женщины, попал в плен в ВСУ в Курской области, обратилась к российским властям.
Ранее стало известно, что срочники, выжившие после наступления ВСУ в Курские области, заставляют подписывать контракты, чтобы снова отправить на передовую.
Ранее родители солдат 80-й мотострелковой дивизии, в/ч 34667 рассказали, что из только что заступивших на службу срочников формируют «Курские батальоны». Также матери срочников призыва 2023-2024 в петиции попросили Путина убрать их сыновей по охране Курской границы.
Более 100 военных армии РФ добровольно сдались в плен на Курщине
Отмечается, что рота российских солдат приняла решение о сдаче в плен после того, как военное руководство страны-агрессорки бросило их на произвол судьбы.
Подчеркивается, что командиры просто оставили более сотни солдат, после чего они решили сдаться в плен украинским военным.
ВСУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).
Также в проекте упомянули имя российского генерала Лапина, который в 2022 году отвечал за оборону Харьковской области, а ныне отвечает за оборону Курска.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-