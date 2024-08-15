Матери пленных солдат РФ призывают Путина вывести войска из Курщины — видео

Мать срочника, попавшего в плен во время наступления ВСУ на Курщину, призвала российские власти увести войска.

Путина требуют отвести войска из Курщины

Как сообщают росСМИ, мать срочника из Коми Ивана Плесовского (в/ч 12721), который, по словам женщины, попал в плен в ВСУ в Курской области, обратилась к российским властям.

Я прошу всю нашу власть, я прошу Министерство обороны отвести всех срочников из зоны боевых действий. Я вас умоляю, сделайте все возможное, чтобы освободить моего сына и всех пленных из плена. Не убивайте наших детей, верните их нам, — сказала Светлана Плесовская на видео, записанном в администрации сельского поселения Зеленец в Республике Коми. Поделиться

Ранее стало известно, что срочники, выжившие после наступления ВСУ в Курские области, заставляют подписывать контракты, чтобы снова отправить на передовую.

Ранее родители солдат 80-й мотострелковой дивизии, в/ч 34667 рассказали, что из только что заступивших на службу срочников формируют «Курские батальоны». Также матери срочников призыва 2023-2024 в петиции попросили Путина убрать их сыновей по охране Курской границы.

Более 100 военных армии РФ добровольно сдались в плен на Курщине

Отмечается, что рота российских солдат приняла решение о сдаче в плен после того, как военное руководство страны-агрессорки бросило их на произвол судьбы.

Подчеркивается, что командиры просто оставили более сотни солдат, после чего они решили сдаться в плен украинским военным.

ВСУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).

Их можно понять, тяжело вести боевые действия, когда тобой командуют самодуры и казнокрады, а фланги "прикрывают" кадыровские бандиты, которые бросают всех и все, чтобы самим не быть пленными, — объясняют представители Хочу жить. Поделиться

Также в проекте упомянули имя российского генерала Лапина, который в 2022 году отвечал за оборону Харьковской области, а ныне отвечает за оборону Курска.