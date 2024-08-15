Матері полонених солдатів РФ закликають Путіна вивести війська з Курщини — відео
Категорія
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Дата публікації

Матері полонених солдатів РФ закликають Путіна вивести війська з Курщини — відео

Матері полонених солдатів РФ закликають Путіна вивести війська з Курщини — відео
Джерело:  online.ua

Мати строковика, який потрапив в полон під час наступу ЗСУ на Курщину, закликала російську владу відвести війська.

Головні тези:

  • РФ із строковиків, які тільки-но заступили на службу, формує “Курські батальйони”.
  • За допомогою петицій та звернень матері хочуть вплинути на владу для виведення військ з Курщині.
  • Понад 100 військових армії РФ добровільно здались у полон на Курщині.

Путіна вимагають відвести війська з Курщини

Як повідомляють росЗМІ, мати строковика з Комі Івана Плесовського (в/ч 12721), який, за словами жінки, потрапив у полон до ЗСУ у Курській області, звернулася до російської влади.

Я прошу всю нашу владу, я прошу Міністерство оборони відвести всіх строковиків із зони бойових дій. Я вас благаю, зробіть усе можливе, щоб звільнити мого сина і всіх полонених з полону. Не вбивайте наших дітей, поверніть їх нам, — сказала Світлана Плесовська на відео, записаному в адміністрації сільського поселення Зеленець у Республіці Комі.

Раніше стало відомо, що строковиків, які вижили після наступу ЗСУ у Курські області, змушують підписувати контракти, щоб знову відправити на передову.

Раніше батьки солдатів 80-ї мотострілецької дивізії, в/ч 34667 розповіли, що із строковиків, які тільки-но заступили на службу, формують «Курські батальйони». Також матері строковиків призову 2023-2024 у петиції попросили Путіна прибрати їхніх синів з охорони Курського кордону.

Понад 100 військових армії РФ добровільно здались у полон на Курщині

Зазначається, що рота російських солдатів прийняла рішення щодо здачі у полон після того, як військове керівництво країни-агресорки кинуло їх напризволяще.

Підкреслюється, що командири просто залишили більше сотні солдатів, після чого вони вирішили здатись у полон українським військовим.

ЗСУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).

Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури і казнокради, а фланги "прикривають" кадировські бандити, які кидають всіх і все, аби самим не бути полоненими, — пояснюють представники “Хочу жить”.

Також у проєкті згадали ім'я російського генерала Лапіна, який у 2022 році відповідав за оборону Харківської області, а нині відповідає за оборону Курська.

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