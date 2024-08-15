Матері полонених солдатів РФ закликають Путіна вивести війська з Курщини — відео

Мати строковика, який потрапив в полон під час наступу ЗСУ на Курщину, закликала російську владу відвести війська.
Головні тези:
- РФ із строковиків, які тільки-но заступили на службу, формує “Курські батальйони”.
- За допомогою петицій та звернень матері хочуть вплинути на владу для виведення військ з Курщині.
- Понад 100 військових армії РФ добровільно здались у полон на Курщині.
Путіна вимагають відвести війська з Курщини
Як повідомляють росЗМІ, мати строковика з Комі Івана Плесовського (в/ч 12721), який, за словами жінки, потрапив у полон до ЗСУ у Курській області, звернулася до російської влади.
Раніше стало відомо, що строковиків, які вижили після наступу ЗСУ у Курські області, змушують підписувати контракти, щоб знову відправити на передову.
Раніше батьки солдатів 80-ї мотострілецької дивізії, в/ч 34667 розповіли, що із строковиків, які тільки-но заступили на службу, формують «Курські батальйони». Також матері строковиків призову 2023-2024 у петиції попросили Путіна прибрати їхніх синів з охорони Курського кордону.
Понад 100 військових армії РФ добровільно здались у полон на Курщині
Зазначається, що рота російських солдатів прийняла рішення щодо здачі у полон після того, як військове керівництво країни-агресорки кинуло їх напризволяще.
Підкреслюється, що командири просто залишили більше сотні солдатів, після чого вони вирішили здатись у полон українським військовим.
ЗСУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).
Також у проєкті згадали ім'я російського генерала Лапіна, який у 2022 році відповідав за оборону Харківської області, а нині відповідає за оборону Курська.
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