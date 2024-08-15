В ефірі ток-шоу одного з головних кремлівських пропагандистів Володимира Соловйова кінорежисер Карен Шахназаров відкрито заявив про ймовірну поразку країни-агресорки у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України
Головні тези:
- Кремлівські пропагандисти почали говорити про можливу поразку Росії у війні проти України.
- Аналізується ймовірність військової поразки РФ в контексті наступу українських військ на Курщині.
- Експерти вказують на значення ресурсів та підтримки міжнародних партнерів для успішного проведення українською армією контрнаступальних операцій.
- Розглядається ролі та обсяг військово-технічної допомоги від Заходу та потреби в посиленні обороноздатності України для майбутніх бойових дій.
Чому кремлівські пропагандисти почали істерити про ймовірну поразку Росії у війні
Після цього Шахназаров згадав Сталіна і додав, що росіянам потрібні якісь стимули.
При цьому Соловйов кивав і звично видавав маячню про загибель людства без Росії.
Чим загрожує Росії успішний наступ ЗСУ у Курській області
За словами військового експерта, колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислав Селезньова в ефірі "Київ24", метою наступу українських військових на Курщині є повне виснаження окупаційної армії РФ та позбавлення всіх наявних ресурсів для подальшого ведення війни.
Аналітик зазначив, що для українських військових відкривається “вікно широких можливостей”.
При цьому він висловив сумнів, що українські військові мають достатню кількість ресурсів для проведення масштабних наступальних дій.
Таким чином, як вважає Селезньов, надалі багато що залежатиме від військової допомоги партнерів України.
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