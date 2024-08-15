В ефірі ток-шоу одного з головних кремлівських пропагандистів Володимира Соловйова кінорежисер Карен Шахназаров відкрито заявив про ймовірну поразку країни-агресорки у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України

Чому кремлівські пропагандисти почали істерити про ймовірну поразку Росії у війні

Ми повинні виходити з того, що ми можемо програти. Можемо! Якщо далі будуть такі ляпи, ми можемо програти. І це не пораженство, не панікерство, це просто абсолютне розуміння тієї ціни, яку доведеться заплатити нам і нашій батьківщині, - заявив Шахназаров, коментуючи успіхи українських військових під час наступу на Курщині. Поширити

Після цього Шахназаров згадав Сталіна і додав, що росіянам потрібні якісь стимули.

Мабуть, нам потрібні якісь потужні стимули всередині, щоб у нас у головах склалася ситуація, що буде в разі, якщо ми програємо. Що з нами буде, - заявив кінорежисер пропагандист. Поширити

При цьому Соловйов кивав і звично видавав маячню про загибель людства без Росії.

Людства не буде. Ні країни не буде, але й людства теж, - абсурдно заявив топ-пропагандист Кремля. Поширити

Чим загрожує Росії успішний наступ ЗСУ у Курській області

За словами військового експерта, колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислав Селезньова в ефірі "Київ24", метою наступу українських військових на Курщині є повне виснаження окупаційної армії РФ та позбавлення всіх наявних ресурсів для подальшого ведення війни.

Кілька днів тому очільник нашої розвідки, генерал Буданов сказав, що у ворога залишилось ресурсів на місяць-півтора активних наступальних дій. Здається, що події на Курщині цей ресурс вихолостять повністю, а отже у ворога не залишиться а ні стратегічних, а ні оперативних резервів. До чого це призведе? Скоріш за все, ворог буде змушений брати паузу для того, щоб накопичити відповідні сили та засоби, - підкреслює Селезньов. Поширити

Аналітик зазначив, що для українських військових відкривається “вікно широких можливостей”.

Саме від ресурсів, які матиме на той момент часу українське військо, ресурсів, якими будуть володіти в той час російські окупаційні війська, і залежить подальша ситуація на полі бою, - зазначає Селезньов. Поширити

При цьому він висловив сумнів, що українські військові мають достатню кількість ресурсів для проведення масштабних наступальних дій.

Наш президент неодноразово заявляв, що ми маємо 14 новостворених бригад, але лише три з них повністю укомплектовані зброєю, устаткуванням, військовою технікою. Того замало. Тож очевидно, що кейси військово-технічних перемовин з нашими західними партнерами актуалізуються дуже масштабно. Ми маємо досить серйозний запас ресурсів матеріально-технічних, які виділені нам Сполученими Штатами Америки, але допоки ми бачимо лише незначні поставки озброєння та техніки на рівні 100-150-250 млн доларів. Дещо дивна ситуація з урахуванням того, що транш, який виділяє уряд США, дорівнює 61 млрд доларів, - пояснює аналітик. Поширити

Таким чином, як вважає Селезньов, надалі багато що залежатиме від військової допомоги партнерів України.