В Міноборони Великої Британії підтвердили право України на вільне використання отриманої від країни зброї для підтримки наступу у Курській області.
Головні тези:
- Велика Британія підтвердила право України на вільне використання отриманої зброї для підтримки наступу у Курській області.
- Згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна має чітке право на самооборону від незаконних атак Росії.
- Україна отримала від Лондону дозвіл на використання будь-якої отриманої зброї за вийнятком далекобійних ракет Storm Shadow.
- ЗСУ вже задіяли німецькі танки та американські ББМ Stryker у наступі на Курщині.
- Українські посадовці намагаються отримати дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по стратегічних об’єктах в Росії.
Що кажуть у Міноборони Британії стосовно використання переданої України зброї у наступі на Курщині
За словами ексглави Міноборони Британії Бена Воллеса, Україна отримала від Лондону дозвіл на використання будь-якої отриманої зброї за вийнятком далекобійних ракет Storm Shadow.
Журналісти видання зазначають, що невдовзі можна буде побачити використання Україною отриманої від Британії зброї у наступі на Курщині.
Що відомо про використання ЗСУ західної техніки у наступі на Курщині
За словами дослідника з Інституту вивчення війни (ISW) Джорджа Барроса, у наступі на Курщині ЗСУ вже задіяли німецькі танки для розмінування і німецькі БТР танкового типу, а також отримані від США ББМ Stryker і щонайменше один БТР французького виробництва.
При цьому, як йдеться у матеріалі, українські посадовці намагаються переконати західних партнерів дозволити використання ракет Storm Shadow для ударів по стратегічних об’єктах і цілях на території РФ.
Глава Міноборони Британії Джон Хілі під час телефонної розмови з очільником Пентагону Ллойдом Остіном зазначив, що українські військові продовжують чинити героїчний опір агресії окупаційної армії РФ.
Вони обговорювали необхідність "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і поставляти життєво необхідне їй обладнання.
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