Британія дозволила Україні використовувати власну зброю у наступі на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Британія дозволила Україні використовувати власну зброю у наступі на Курщині

Військові ЗСУ
Джерело:  The Times

В Міноборони Великої Британії підтвердили право України на вільне використання отриманої від країни зброї для підтримки наступу у Курській області. 

Головні тези:

  • Велика Британія підтвердила право України на вільне використання отриманої зброї для підтримки наступу у Курській області.
  • Згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна має чітке право на самооборону від незаконних атак Росії.
  • Україна отримала від Лондону дозвіл на використання будь-якої отриманої зброї за вийнятком далекобійних ракет Storm Shadow.
  • ЗСУ вже задіяли німецькі танки та американські ББМ Stryker у наступі на Курщині.
  • Українські посадовці намагаються отримати дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по стратегічних об’єктах в Росії.

Що кажуть у Міноборони Британії стосовно використання переданої України зброї у наступі на Курщині

У політиці уряду Великої Британії не відбулося жодних змін. Згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна має чітке право на самооборону від незаконних атак Росії. Це не виключає операцій на території Росії, - зазначив один з представників Міноборони Британії.

За словами ексглави Міноборони Британії Бена Воллеса, Україна отримала від Лондону дозвіл на використання будь-якої отриманої зброї за вийнятком далекобійних ракет Storm Shadow.

Британія дозволила Україні використовувати отриману зброю на Курщині
Військові ЗСУ у Курській області

Якщо ці атаки спрямовані на знищення логістики та інфраструктури, що підтримують вторгнення в Україну, то абсолютно законно використовувати британську зброю, - додав Воллес.

Журналісти видання зазначають, що невдовзі можна буде побачити використання Україною отриманої від Британії зброї у наступі на Курщині.

Що відомо про використання ЗСУ західної техніки у наступі на Курщині

За словами дослідника з Інституту вивчення війни (ISW) Джорджа Барроса, у наступі на Курщині ЗСУ вже задіяли німецькі танки для розмінування і німецькі БТР танкового типу, а також отримані від США ББМ Stryker і щонайменше один БТР французького виробництва.

При цьому, як йдеться у матеріалі, українські посадовці намагаються переконати західних партнерів дозволити використання ракет Storm Shadow для ударів по стратегічних об’єктах і цілях на території РФ.

Глава Міноборони Британії Джон Хілі під час телефонної розмови з очільником Пентагону Ллойдом Остіном зазначив, що українські військові продовжують чинити героїчний опір агресії окупаційної армії РФ.

Вони обговорювали необхідність "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і поставляти життєво необхідне їй обладнання.

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