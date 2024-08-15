В Минобороны Великобритании подтвердили право Украины на свободное использование полученного от страны оружия для поддержки наступления в Курской области.

Что говорят в Минобороны Британии относительно использования переданного Украины оружия в наступлении Курщине

В политике правительства Великобритании не произошло никаких изменений. Согласно статье 51 Устава ООН Украина имеет четкое право на самооборону от незаконных атак России. Это не исключает сделок на территории России, - отметил один из представителей Минобороны Британии. Поделиться

По словам эксглавы Минобороны Британии Бена Уоллеса, Украина получила от Лондона разрешение на использование любого полученного оружия за исключением дальнобойных ракет Storm Shadow.

Военные ВСУ в Курской области

Если эти атаки направлены на уничтожение логистики и инфраструктуры, поддерживающих вторжение в Украину, абсолютно законно использовать британское оружие, - добавил Воллес. Поделиться

Журналисты издания отмечают, что вскоре можно будет увидеть использование Украиной полученного от Британии оружия в наступлении Курщины.

Что известно об использовании ВСУ западной техники в наступлении на Курщине

По словам исследователя из Института изучения войны (ISW) Джорджа Барроса, в наступлении на Курщине ВСУ уже задействовали немецкие танки для разминирования и немецкие БТР танкового типа, а также полученные от США ББМ Stryker и по меньшей мере один БТР французского производства.

При этом, как говорится в материале, украинские чиновники пытаются убедить западных партнеров разрешить использование ракет Storm Shadow для ударов по стратегическим объектам и целям на территории РФ.

Глава Минобороны Британии Джон Хили во время телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином отметил, что украинские военные продолжают оказывать героическое сопротивление агрессии оккупационной армии РФ.

Они обсуждали необходимость "поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и поставлять жизненно необходимое ей оборудование.