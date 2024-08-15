В Минобороны Великобритании подтвердили право Украины на свободное использование полученного от страны оружия для поддержки наступления в Курской области.
Главные тезисы
- Британия разрешила Украине использовать полученное оружие для наступления в Курской области, кроме дальнобойных ракет Storm Shadow.
- Военные ВСУ уже задействовали немецкие танки, американские ББМ Stryker и другую западную технику в наступлении на Курщине.
- Украина пытается получить разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по стратегическим объектам в России.
- Представители Минобороны Великобритании подтверждают право Украины на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.
- Главы обороны Великобритании и США обсудили необходимость поддерживать Украину и предоставлять ей вооружения для продолжения сопротивления агрессии РФ.
Что говорят в Минобороны Британии относительно использования переданного Украины оружия в наступлении Курщине
По словам эксглавы Минобороны Британии Бена Уоллеса, Украина получила от Лондона разрешение на использование любого полученного оружия за исключением дальнобойных ракет Storm Shadow.
Журналисты издания отмечают, что вскоре можно будет увидеть использование Украиной полученного от Британии оружия в наступлении Курщины.
Что известно об использовании ВСУ западной техники в наступлении на Курщине
По словам исследователя из Института изучения войны (ISW) Джорджа Барроса, в наступлении на Курщине ВСУ уже задействовали немецкие танки для разминирования и немецкие БТР танкового типа, а также полученные от США ББМ Stryker и по меньшей мере один БТР французского производства.
При этом, как говорится в материале, украинские чиновники пытаются убедить западных партнеров разрешить использование ракет Storm Shadow для ударов по стратегическим объектам и целям на территории РФ.
Глава Минобороны Британии Джон Хили во время телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином отметил, что украинские военные продолжают оказывать героическое сопротивление агрессии оккупационной армии РФ.
Они обсуждали необходимость "поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и поставлять жизненно необходимое ей оборудование.
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