Российские пропагандисты распространяют дезинформацию о "зверствах ВСУ" на Курщине

Заявления пресс-секретаря российского МИД, одиозной Марии Захаровой относительно ситуации в Курской области преследуют цель закрепить в сознании граждан РФ образ украинцев как врагов.

Российские пропагандисты распространяют фейки о "зверствах ВСУ" на Курщине

Это подчеркивает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В ЦПИ опровергли растиражированное российскими СМИ заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой о том, что украинские военные во время операции в Курской области якобы получили от командования приказ расстреливать гражданских в случае сопротивления.

Эта информация не соответствует действительности, Украина неуклонно соблюдает международное законодательство по обращению с гражданскими во время боевых действий. Враг не имеет доказательств своих обвинений, поэтому прибегает ко лжи и манипуляциям. Поделиться

Отмечается, что заявление Захаровой является частью усилий по продвижению пропаганды о "зверствах украинцев" в Курской области для дискредитации Украины в глазах мирового сообщества.

К тому же Кремль хочет закрепить в сознании россиян образ украинцев как врагов, а также привлечь к эвакуации из зоны боевых действий максимальное количество людей. Таким образом, Москва стремится информационно изолировать территорию Курской области, чтобы скрыть от населения собственную беспомощность.

Новый фейк от роспропагандистов о "разрушении ВСУ храмов на Курщине"

Вражеская пропаганда тиражирует сообщения о якобы разрушении украинскими военными церквями на территории Курской области.

Пропагандистские ресурсы РФ, ссылаясь исключительно на слова священников РПЦ, утверждают, что украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню и Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Никаких объективных доказательств данной информации нет. Поделиться

Центр противодействия дезинформации уже сообщал о масштабной пропагандистской кампании о «зверствах украинцев», для продвижения которой привлечены большие ресурсы врага. Распространение фейков об уничтожении украинцами церквей направлено прежде всего на западную аудиторию, в частности на США, где тема преследования религии очень чувствительна для граждан накануне президентских выборов.