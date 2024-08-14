Российские пропагандисты распространяют дезинформацию о "зверствах ВСУ" на Курщине
Категория
Мир
Дата публикации

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию о "зверствах ВСУ" на Курщине

ЦПД
Захарова
Читати українською

Заявления пресс-секретаря российского МИД, одиозной Марии Захаровой относительно ситуации в Курской области преследуют цель закрепить в сознании граждан РФ образ украинцев как врагов.

Главные тезисы

  • Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова распространяет фейки о «зверствах ВСУ» на Курщине для создания негативного образа украинцев в глазах граждан РФ.
  • Украинские военные соблюдают международные стандарты в обращении с гражданским населением, не совершая насилия, в отличие от дезинформации российских пропагандистов.
  • Заявления о разрушении украинскими военными церквей на Курщине являются ложью, поскольку нет объективных доказательств подобным событиям.
  • Российская пропаганда направлена на информационную изоляцию территории Курской области и создание образа украинцев как врагов для укрепления своей позиции.
  • Распространение фейков о «зверствах ВСУ» на Курщине представляет собой попытку дискредитировать Силы обороны Украины и обмануть мировое сообщество.

Российские пропагандисты распространяют фейки о "зверствах ВСУ" на Курщине

Это подчеркивает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В ЦПИ опровергли растиражированное российскими СМИ заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой о том, что украинские военные во время операции в Курской области якобы получили от командования приказ расстреливать гражданских в случае сопротивления.

Эта информация не соответствует действительности, Украина неуклонно соблюдает международное законодательство по обращению с гражданскими во время боевых действий. Враг не имеет доказательств своих обвинений, поэтому прибегает ко лжи и манипуляциям.

Отмечается, что заявление Захаровой является частью усилий по продвижению пропаганды о "зверствах украинцев" в Курской области для дискредитации Украины в глазах мирового сообщества.

К тому же Кремль хочет закрепить в сознании россиян образ украинцев как врагов, а также привлечь к эвакуации из зоны боевых действий максимальное количество людей. Таким образом, Москва стремится информационно изолировать территорию Курской области, чтобы скрыть от населения собственную беспомощность.

Новый фейк от роспропагандистов о "разрушении ВСУ храмов на Курщине"

Вражеская пропаганда тиражирует сообщения о якобы разрушении украинскими военными церквями на территории Курской области.

Пропагандистские ресурсы РФ, ссылаясь исключительно на слова священников РПЦ, утверждают, что украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню и Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Никаких объективных доказательств данной информации нет.

Центр противодействия дезинформации уже сообщал о масштабной пропагандистской кампании о «зверствах украинцев», для продвижения которой привлечены большие ресурсы врага. Распространение фейков об уничтожении украинцами церквей направлено прежде всего на западную аудиторию, в частности на США, где тема преследования религии очень чувствительна для граждан накануне президентских выборов.

На самом деле украинские военные жестко соблюдают нормы международного права и не совершают никакого насилия против некомбатантов. Ежедневные обвинения врага в адрес Сил обороны Украины — это дезинформация и манипуляции для дискредитации Украины в мире.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль запустил новую кампанию ядерного шантажа Запада — ЦПД
ЦПД
путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские студии вместе с Минобороны и ГРУ создают фейковые видео о ВСУ — ЦПД
ЦПД
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ проводит пропагандистские "молодежные форумы" на ТОТ — ЦПД
ЦПД
РФ проводит пропагандистские "молодежные форумы" на ТОТ — ЦПД

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?