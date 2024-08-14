Заявления пресс-секретаря российского МИД, одиозной Марии Захаровой относительно ситуации в Курской области преследуют цель закрепить в сознании граждан РФ образ украинцев как врагов.
Главные тезисы
- Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова распространяет фейки о «зверствах ВСУ» на Курщине для создания негативного образа украинцев в глазах граждан РФ.
- Украинские военные соблюдают международные стандарты в обращении с гражданским населением, не совершая насилия, в отличие от дезинформации российских пропагандистов.
- Заявления о разрушении украинскими военными церквей на Курщине являются ложью, поскольку нет объективных доказательств подобным событиям.
- Российская пропаганда направлена на информационную изоляцию территории Курской области и создание образа украинцев как врагов для укрепления своей позиции.
- Распространение фейков о «зверствах ВСУ» на Курщине представляет собой попытку дискредитировать Силы обороны Украины и обмануть мировое сообщество.
Российские пропагандисты распространяют фейки о "зверствах ВСУ" на Курщине
Это подчеркивает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
В ЦПИ опровергли растиражированное российскими СМИ заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой о том, что украинские военные во время операции в Курской области якобы получили от командования приказ расстреливать гражданских в случае сопротивления.
Отмечается, что заявление Захаровой является частью усилий по продвижению пропаганды о "зверствах украинцев" в Курской области для дискредитации Украины в глазах мирового сообщества.
К тому же Кремль хочет закрепить в сознании россиян образ украинцев как врагов, а также привлечь к эвакуации из зоны боевых действий максимальное количество людей. Таким образом, Москва стремится информационно изолировать территорию Курской области, чтобы скрыть от населения собственную беспомощность.
Новый фейк от роспропагандистов о "разрушении ВСУ храмов на Курщине"
Вражеская пропаганда тиражирует сообщения о якобы разрушении украинскими военными церквями на территории Курской области.
Центр противодействия дезинформации уже сообщал о масштабной пропагандистской кампании о «зверствах украинцев», для продвижения которой привлечены большие ресурсы врага. Распространение фейков об уничтожении украинцами церквей направлено прежде всего на западную аудиторию, в частности на США, где тема преследования религии очень чувствительна для граждан накануне президентских выборов.
На самом деле украинские военные жестко соблюдают нормы международного права и не совершают никакого насилия против некомбатантов. Ежедневные обвинения врага в адрес Сил обороны Украины — это дезинформация и манипуляции для дискредитации Украины в мире.
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