РФ проводит пропагандистские "молодежные форумы" на ТОТ — ЦПД

Российские оккупанты продолжают вкладывать большие ресурсы в пропаганду среди молодежи на временно оккупированных территориях Украины.
Главные тезисы
- Целью форумов является распространение ненависти к Украине, контроль над подростками и усиление влияния оккупантов.
- Новый документальный фильм от Online.UA раскрывает правду о похищенных российской стороной украинских детях с оккупированных территорий.
- Фильм содержит реальные истории детей, подвергшихся пыткам и похищениям, а также мнения экспертов по защите прав детей.
Как РФ использует «молодежные форумы» для пропаганды на ВТО
Как отмечает ЦПИ, одним из инструментов такой пропаганды являются так называемые молодежные форумы, к участию в которых враг пытается привлечь как можно больше молодежи обещаниями больших карьерных перспектив и получения компетенций для самореализации в РФ.
Кроме этого, в оккупированном Бердянске продолжается подготовка к проведению второго форума «Юг молодой», куда организаторы намерены привезти участников из всех временно оккупированных регионов Украины.
Истинная цель таких мер:
пропаганда среди жителей ТОТ ненависти к Украине и идеологическая обработка населения;
усиление контроля над подростками и юношеством через сеть молодежных организаций;
пропаганда лояльности из-за обещаний иллюзорных «перспектив»;
усиление влияния оккупационных администраций на все сферы жизни людей.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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