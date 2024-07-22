РФ проводит пропагандистские "молодежные форумы" на ТОТ — ЦПД

Российские оккупанты продолжают вкладывать большие ресурсы в пропаганду среди молодежи на временно оккупированных территориях Украины.

Как РФ использует «молодежные форумы» для пропаганды на ВТО

Как отмечает ЦПИ, одним из инструментов такой пропаганды являются так называемые молодежные форумы, к участию в которых враг пытается привлечь как можно больше молодежи обещаниями больших карьерных перспектив и получения компетенций для самореализации в РФ.

Кроме этого, в оккупированном Бердянске продолжается подготовка к проведению второго форума «Юг молодой», куда организаторы намерены привезти участников из всех временно оккупированных регионов Украины.

Истинная цель таких мер:

пропаганда среди жителей ТОТ ненависти к Украине и идеологическая обработка населения;

усиление контроля над подростками и юношеством через сеть молодежных организаций;

пропаганда лояльности из-за обещаний иллюзорных «перспектив»;

усиление влияния оккупационных администраций на все сферы жизни людей.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.