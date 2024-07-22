РФ проводит пропагандистские "молодежные форумы" на ТОТ — ЦПД
Категория
Украина
Дата публикации

РФ проводит пропагандистские "молодежные форумы" на ТОТ — ЦПД

ЦПД
РФ проводит пропагандистские "молодежные форумы" на ТОТ — ЦПД
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Российские оккупанты продолжают вкладывать большие ресурсы в пропаганду среди молодежи на временно оккупированных территориях Украины.

Главные тезисы

 

  • Целью форумов является распространение ненависти к Украине, контроль над подростками и усиление влияния оккупантов.
  • Новый документальный фильм от Online.UA раскрывает правду о похищенных российской стороной украинских детях с оккупированных территорий.
  • Фильм содержит реальные истории детей, подвергшихся пыткам и похищениям, а также мнения экспертов по защите прав детей.

Как РФ использует «молодежные форумы» для пропаганды на ВТО

Как отмечает ЦПИ, одним из инструментов такой пропаганды являются так называемые молодежные форумы, к участию в которых враг пытается привлечь как можно больше молодежи обещаниями больших карьерных перспектив и получения компетенций для самореализации в РФ.

Кроме этого, в оккупированном Бердянске продолжается подготовка к проведению второго форума «Юг молодой», куда организаторы намерены привезти участников из всех временно оккупированных регионов Украины.

Истинная цель таких мер:

  • пропаганда среди жителей ТОТ ненависти к Украине и идеологическая обработка населения;

  • усиление контроля над подростками и юношеством через сеть молодежных организаций;

  • пропаганда лояльности из-за обещаний иллюзорных «перспектив»;

  • усиление влияния оккупационных администраций на все сферы жизни людей.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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