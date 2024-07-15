В оккупированном Бердянске россияне вербуют украинских детей в московскую гимназию

Во временно захваченном Бердянске Запорожской области оккупанты поощряют родителей отдавать детей в "Бердянскую гимназию имени новомучеников и исповедников Бердянских".

Оккупанты РФ призывают отдавать детей в гимназию

Как отметила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, согласно описанию деятельности гимназии россияне планируют обучение в соответствии с так называемым "федеральным государственным образовательным стандартом РФ".

Оккупанты пытаются с детства воспитать поколение без собственного мнения и национальной идентичности. Им нужны робкие, послушные исполнители, которые не будут задавать лишние вопросы и слепо выполнять приказы, — пишет Виктория Галицина. Поделиться

Ранее в ЦНС сообщали, что в настоящее время в России наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности сети центров милитарного воспитания "Воин" и "Юнармии".

Подростков 17 лет активно вербуют в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.