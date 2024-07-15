В оккупированном Бердянске россияне вербуют украинских детей в московскую гимназию

Во временно захваченном Бердянске Запорожской области оккупанты поощряют родителей отдавать детей в "Бердянскую гимназию имени новомучеников и исповедников Бердянских".
Главные тезисы
- Оккупанты в Бердянске вербуют украинских детей в гимназию под именем новомучеников и исповедников Бердянских, пропагандируя обучение по федеральному стандарту РФ.
- Цель вербовки детей - формирование поколения без собственного мнения и национальной идентичности, способного слепо выполнять приказы оккупантов.
- Россия активно вербует подростков в патриотические движения, включая центры милитарного воспитания, что ставит под угрозу будущее и самоопределение украинской молодежи.
- Документальная лента "Истерзанное детство" раскрывает правду о похищении украинских детей с оккупированных территорий Россией.
Оккупанты РФ призывают отдавать детей в гимназию
Как отметила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, согласно описанию деятельности гимназии россияне планируют обучение в соответствии с так называемым "федеральным государственным образовательным стандартом РФ".
Ранее в ЦНС сообщали, что в настоящее время в России наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности сети центров милитарного воспитания "Воин" и "Юнармии".
Подростков 17 лет активно вербуют в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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