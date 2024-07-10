По информации руководителя благотворительной организации Save Ukraine Николая Кулебы, из оккупированных Россией частей Донецкой и Херсонской областей вернули еще восьмерых детей от 7 до 17 лет.

Что известно о возвращении украинских детей из оккупированных РФ территорий

Отмечается, что один из подростков по имени Сергей дважды пытался уехать из оккупации.

Российские оккупационные войска задержали парня на первой же границе, угрожали тюрьмой и обвиняли во лжи.

Кроме этого, подростку хотели подвергнуть гипнозу с помощью экстрасенса, чтобы выведать у него правду на допросе.

Как россияне издеваются над украинцами на оккупированных территориях

Елена, мать двоих спасенных детей, одна из которых испытывает серьезную болезнь, рассказала, что ее били российские оккупанты до потери сознания, а затем приказали никому не говорить, что у нее что-то болит.

Еще один спасенный подросток Тарас, чтобы иметь связь в оккупированном городе, купил российскую сим-карту Как только он ее активировал, ему пришло сообщение о возможности трудоустройства на российскую службу по контракту, несмотря на его несовершеннолетие.

Вернувшаяся из оккупации 14-летняя Мирослава рассказала, как на границе российский военный угрожал ей пистолетом, чтобы она пошла на допрос.

Я очень обрадовалась, когда мы пересекли границу и наконец-то оказались в Украине. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Там запугивают и бьют, а здесь свободная страна, – рассказывает девушка. Поделиться

В настоящее время дети и взрослые в безопасности. Их впереди ждет длительный процесс обновления.

В общей сложности организации Save Ukraine удалось спасти из России и оккупированных территорий уже 405 детей.

Что известно о похищении россиянами украинских детей

В Украину удалось вернуть 736 детей, украденных Россией с начала полномасштабного вторжения.

Россия с начала полномасштабной войны похитила на оккупированных территориях Украины, по официальным данным, около 20 тыс. детей.

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.