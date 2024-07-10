Україна повернула ще 8 дітей з окупованих Росією територій
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула ще 8 дітей з окупованих Росією територій

Українські діти
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Джерело:  Save Ukraine

За інформацією керівника благодійної організації Save Ukraine Миколи Кулеби, з окупованих Росією частин Донецької та Херсонської областей повернули ще вісьмох дітей віком від 7 до 17 років. 

Головні тези:

  • Вісім українських дітей віком від 7 до 17 років повернули з окупованих Росією територій.
  • Свідчення матері одного з дітей про жорстоке поводження російських окупантів.
  • Жахливі методи примусу, які використовувались військовими загарбниками для утримання українських підлітків на окупованих територіях.
  • За даними, з Росії та окупованих територій було врятовано вже 736 українських дітей.
  •  Online.UA презентував документальний фільм, що розкриває правду про викрадення українських дітей Росією з тимчасово окупованих територій.

Що відомо про повернення українських дітей з окупованих РФ територій

Зазначається, що один з підлітків на ім’я Сергій двічі намагався виїхати з окупації.

Російські окупаційні війська затримали хлопця на першому ж кордоні, погрожували тюрмою та звинувачували у брехні.

Окрім цього підлітка хотіли піддати гіпнозу за допомогою екстрасенса, щоб вивідати в нього правду на допиті.

Як росіяни знущаються з українців на окупованих територіях

Олена, мати двох врятованих дітей, одна з яких має серйозну хворобу, розповіла, що її били російські окупанти до втрати свідомості, а потім наказали нікому не говорити, що в неї щось болить.

Ще один врятований підліток Тарас, щоб мати зв'язок в окупованому місті, купив російську сім-карту Щойно він її активував, йому прийшло повідомлення про можливість працевлаштування на російську службу за контрактом попри його неповноліття.

14-річна Мирослава, яка повернулася з окупації, розповіла, як на кордоні російський військовий погрожував їй пістолетом, щоб вона пішла на допит.

Я дуже зраділа, коли ми перетнули кордон і нарешті опинилися в Україні. Зараз я почуваю себе дуже добре. Там залякують і б'ють, а тут вільна країна, - розповідає дівчина.

Зараз діти та дорослі в безпеці. Їх попереду чекає тривалий процес відновлення.

Загалом організації Save Ukraine вдалося врятувати з Росії та окупованих територій вже 405 дітей.

Що відомо про викрадення росіянами українських дітей

До України вдалося повернути 736 дітей, вкрадених Росією від початку повномасштабного вторгнення.

Росія з початку повномасштабної війни викрала на окупованих територіях України, за офіційними даними, близько 20 тис дітей.

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

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