За інформацією керівника благодійної організації Save Ukraine Миколи Кулеби, з окупованих Росією частин Донецької та Херсонської областей повернули ще вісьмох дітей віком від 7 до 17 років.
Головні тези:
- Вісім українських дітей віком від 7 до 17 років повернули з окупованих Росією територій.
- Свідчення матері одного з дітей про жорстоке поводження російських окупантів.
- Жахливі методи примусу, які використовувались військовими загарбниками для утримання українських підлітків на окупованих територіях.
- За даними, з Росії та окупованих територій було врятовано вже 736 українських дітей.
- Online.UA презентував документальний фільм, що розкриває правду про викрадення українських дітей Росією з тимчасово окупованих територій.
Що відомо про повернення українських дітей з окупованих РФ територій
Зазначається, що один з підлітків на ім’я Сергій двічі намагався виїхати з окупації.
Російські окупаційні війська затримали хлопця на першому ж кордоні, погрожували тюрмою та звинувачували у брехні.
Окрім цього підлітка хотіли піддати гіпнозу за допомогою екстрасенса, щоб вивідати в нього правду на допиті.
Як росіяни знущаються з українців на окупованих територіях
Олена, мати двох врятованих дітей, одна з яких має серйозну хворобу, розповіла, що її били російські окупанти до втрати свідомості, а потім наказали нікому не говорити, що в неї щось болить.
Ще один врятований підліток Тарас, щоб мати зв'язок в окупованому місті, купив російську сім-карту Щойно він її активував, йому прийшло повідомлення про можливість працевлаштування на російську службу за контрактом попри його неповноліття.
14-річна Мирослава, яка повернулася з окупації, розповіла, як на кордоні російський військовий погрожував їй пістолетом, щоб вона пішла на допит.
Зараз діти та дорослі в безпеці. Їх попереду чекає тривалий процес відновлення.
Загалом організації Save Ukraine вдалося врятувати з Росії та окупованих територій вже 405 дітей.
Що відомо про викрадення росіянами українських дітей
До України вдалося повернути 736 дітей, вкрадених Росією від початку повномасштабного вторгнення.
Росія з початку повномасштабної війни викрала на окупованих територіях України, за офіційними даними, близько 20 тис дітей.
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-