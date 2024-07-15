В окупованому Бердянську росіяни вербують українських дітей до московської гімназії
Категорія
Україна
Дата публікації

В окупованому Бердянську росіяни вербують українських дітей до московської гімназії

В окупованому Бердянську росіяни вербують українських дітей до московської гімназії
Джерело:  online.ua

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти заохочують батьків віддавати дітей до "Бердянської гімназії імені новомучеників і сповідників Бердянських".

Головні тези:

 

  • Ціль окупантів – формування покоління без власної думки та національної ідентичності шляхом виховання слухняних виконавців.
  • Наразі у РФ активне вербування учасників патріотичних рухів та молоді, включаючи підлітків для призову до військкоматів на укладання контракту.
  • Документальна стрічка “Понівечене дитинство” розкриває правду про викрадення українських дітей з окупованих територій Росією, що сталося в рамках війни проти України.
  • Стрічка містить реальні історії дітей, які стали жертвами війни, а також висловлювання науковців, психологів та юристів про захист прав дітей.

Окупанти РФ закликають віддавати дітей до новоствореної гімназії

Як зазначила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, згідно з описом діяльності гімназії росіяни планують навчання відповідно до так званого "федерального державного освітнього стандарту РФ".

Окупанти намагаються змалку виховати покоління без власної думки та національної ідентичності. Їм потрібні боязкі, слухняні виконавці, які не ставитимуть зайвих запитань і сліпо виконуватимуть накази, — пише Вікторія Галіціна.

Раніше у ЦНС повідомляли, що наразі в Росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "Воїн" та "Юнармії".

Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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