В окупованому Бердянську росіяни вербують українських дітей до московської гімназії

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти заохочують батьків віддавати дітей до "Бердянської гімназії імені новомучеників і сповідників Бердянських".

Окупанти РФ закликають віддавати дітей до новоствореної гімназії

Як зазначила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, згідно з описом діяльності гімназії росіяни планують навчання відповідно до так званого "федерального державного освітнього стандарту РФ".

Окупанти намагаються змалку виховати покоління без власної думки та національної ідентичності. Їм потрібні боязкі, слухняні виконавці, які не ставитимуть зайвих запитань і сліпо виконуватимуть накази, — пише Вікторія Галіціна. Поширити

Раніше у ЦНС повідомляли, що наразі в Росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "Воїн" та "Юнармії".

Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.