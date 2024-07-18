Россия похитила почти 100 детей из ТОТ Луганщины в "военно-патриотический" лагерь

Оккупационные власти РФ похитили еще 91 ребенка из временно захваченной части Луганской области в волгоградский центр "Воин" на смену "Время юных героев".

В "военно-патриотическом" лагере РФ будут обучать управлению дронами и огневой подготовке

По информации главы Луганской ОВА Артема Лысогора, в течение 21 суток смены "Время юных героев" будут обучать огневой, тактической, инженерной подготовке, организации связи, управлению беспилотниками, будут проводиться занятия по национальной безопасности.

оккупанты считают, что уметь стрелять должен каждый школьник из "ЛНР", потому и готовят усиленно. Артем Лысогор Глава Луганской ОВА

Отметим, что 14 июля Россия похитила школьников из временно оккупированной части Запорожской области на отдых в лагерь в Севастополе, который находится по соседству с военной базой.

Россия усиливает "патриотическое воспитание" детей на ТОТ Херсонщины

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне подготовили проект закона о патриотическом воспитании школьников, который предусматривает участие украинских детей в кремлевских пропагандистских движениях.

Этим законопроектом власти РФ стремятся закрепить пропаганду среди детей на законодательном уровне.

Согласно подготовленному оккупантами законопроекту "о патриотическом воспитании" на ТОТ Херсонщины, дети вынуждены будут обязательно участвовать в кремлевских движениях вроде комсомола.

Отмечено, что авторы такого документа не скрывают, что он разработан по идее превосходства нации РФ и антизападной риторике.

В то же время за его создание ответственны местные оккупационные власти и российские молодежные активисты — участники так называемой "правовой мастерской России"

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.