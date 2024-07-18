Росія викрала майже 100 дітей з ТОТ Луганщини до “військово-патріотичного” табору

Окупаційна влада РФ викрала ще 91 дитину із тимчасово захопленої частини Луганської області до волгоградського центру "Воїн" на зміну "Час юних героїв".

У “військово-патріотичному“ таборі РФ навчатимуть управлінню дронами та вогневій підготовці

За інформацією голови Луганської ОВА Артема Лисогора, упродовж 21 доби зміни "Час юних героїв" навчатимуть вогневій, тактичній, інженерній підготовці, організації зв'язку, управлінню безпілотниками, проводитимуться заняття з національної безпеки.

Окупанти вважають, що вміти стріляти має кожен школяр з "ЛНР", тому і готують посилено. Артем Лисогор Голова Луганської ОВА

Зазначимо, що 14 липня Росія викрала школярів із тимчасово окупованої частини Запорізької області “на відпочинок” до табору у Севастополі, який знаходяться по сусідству із військовою базою.

Росія посилює "патріотичне виховання" дітей на ТОТ Херсонщини

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни підготували проєкт закону "про патріотичне виховання" школярів, який передбачає участь українських дітей у кремлівських пропагандистських рухах.

Цим законопроєктом влада РФ прагне закріпити пропаганду серед дітей на законодавчому рівні.

Відповідно до підготовленого окупантами законопроєкту "про патріотичне виховання" на ТОТ Херсонщини, діти змушені будуть обов’язково брати участь у кремлівських рухах на кшталт комсомолу.

Зазначено, що автори такого документу не приховують, що він розроблений на ідеї переваги нації РФ й антизахідній риториці.

Водночас за його створення відповідальна місцева окупаційна влада й російські молодіжні активісти — учасники так званої "правової майстерні Росії"

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.