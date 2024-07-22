РФ проводить пропагандистські "молодіжні форуми" на ТОТ — ЦПД

Російські окупанти продовжують вкладати великі ресурси у пропаганду серед молоді на тимчасово окупованих територіях України.
Головні тези:
- Пропагандистські заходи мають на меті посилення контролю за молоддю та населенням, сприяючи поширенню ненависті до України та збільшенню лояльності до РФ.
- Проведення форумів спостерігається у багатьох тимчасово окупованих регіонах України, де планується залучення учасників з метою ідеологічної обробки.
- Документальна стрічка "Понівечене дитинство" розкриває жорстокі випадки викрадення українських дітей з окупованих територій Росією і використання їх для пропаганди та маніпуляцій.
Як РФ використовує «молодіжні форуми» для пропаганди на ТОТ
Як зазначає ЦПД, одним з інструментів такої пропаганди є так звані молодіжні форуми, до участі в яких ворог намагається заманити якомога більше молоді обіцянками великих кар’єрних перспектив та отримання «компетенцій для самореалізації у РФ».
Окрім цього, наразі в окупованому Бердянську триває підготовка до проведення другого форуму «Юг молодой», куди організатори мають намір привезти учасників з усіх тимчасово окупованих регіонів Україні.
Справжня мета таких заходів:
пропаганда серед мешканців ТОТ ненависті до України та ідеологічна обробка населення;
посилення контролю за підлітками і юнацтвом через мережу молодіжних організацій;
пропаганда лояльності через обіцянки ілюзорних «перспектив»;
посилення впливу окупаційних адміністрацій на всі сфери життя людей.
Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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