РФ проводить пропагандистські "молодіжні форуми" на ТОТ — ЦПД

Російські окупанти продовжують вкладати великі ресурси у пропаганду серед молоді на тимчасово окупованих територіях України.

Як РФ використовує «молодіжні форуми» для пропаганди на ТОТ

Як зазначає ЦПД, одним з інструментів такої пропаганди є так звані молодіжні форуми, до участі в яких ворог намагається заманити якомога більше молоді обіцянками великих кар’єрних перспектив та отримання «компетенцій для самореалізації у РФ».

Окрім цього, наразі в окупованому Бердянську триває підготовка до проведення другого форуму «Юг молодой», куди організатори мають намір привезти учасників з усіх тимчасово окупованих регіонів Україні.

Справжня мета таких заходів:

пропаганда серед мешканців ТОТ ненависті до України та ідеологічна обробка населення;

посилення контролю за підлітками і юнацтвом через мережу молодіжних організацій;

пропаганда лояльності через обіцянки ілюзорних «перспектив»;

посилення впливу окупаційних адміністрацій на всі сфери життя людей.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.